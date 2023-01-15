我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

民進黨的中生代四公子vs.說真話五戰犯

重磅快評
王世堅、何志偉、吳子嘉、郭正亮、高嘉瑜成了民進黨敗選戰犯，網友將五人諧音戲稱「煎尾吳郭魚」，圖為高嘉瑜(左)、台北市議員王世堅(右)。(本報資料照片)
王世堅、何志偉、吳子嘉、郭正亮、高嘉瑜成了民進黨敗選戰犯，網友將五人諧音戲稱「煎尾吳郭魚」，圖為高嘉瑜(左)、台北市議員王世堅(右)。(本報資料照片)

民進黨敗選後價值錯亂，一邊在幫「中生代四公子」找工作、一邊卻為敗選找戰犯。打敗仗變公子、說真話成匪寇，揭穿真相的人要幫敗選的人扛責任，難道這就是蔡英文總統「謙卑檢討」的結論？

民進黨九合一敗選後找戰犯，從原本的新竹市前市長林智堅造成「一屍多命」、英系操盤手洪耀福和洪耀南兄弟打亂初選規則、以及民進黨秘書長林錫耀和副秘書長林鶴明放任網軍肆虐；不到兩個月豬羊變色，民進黨抓戰犯變成「王世堅、何志偉、吳子嘉、郭正亮、高嘉瑜」，網友將五人諧音戲稱「煎尾吳郭魚」，民進黨恨之入骨，不只要炎上，還要火煎。

副總統賴清德15日將成為民進黨主席，賴清德最近在全台各地舉辦座談會，美其名是與黨員對話，實際卻變成深綠同溫層發洩大會。台北場尤其殺氣騰騰，當高嘉瑜、何志偉現身時，現場噓聲、倒讚不絕於耳，要求開除黨籍；賴清德也沉下臉說，「有用的工作多做一點，沒用的話就少講」，如果繼續用非事實來攻擊，絕不容忍。親綠政論節目更同步口誅筆伐、附和開鍘聲浪，一時片刻，同志比敵人更可怕，國民黨北市議員徐巧芯直言，「根本就是現代版的文革」，民進黨正走向極端。

場面一轉卻何其溫馨，內閣改組傳聞不斷，黨政高層積極幫卸任或敗選的鄭文燦、林佳龍、林右昌、潘孟安「四公子」找位子，分別內定出任副閣揆、總統府秘書長、交通部長、內政部長，但在這四人手中，民進黨敗掉桃園、新北、基隆，連原本勝券在握的屏東也贏得極其難堪，「公子」稱號令人刺耳，難免聯想到「紈褲子弟」之譏。四公子之首的鄭文燦還有論文抄襲、桃園建設等爭議，居然還要升官加爵，恐讓更多人認同鴻海創辦人郭台銘開罵的「朽木為官、禽獸食祿」。

「四公子」和「五戰犯」的待遇如同天壤之別，2024大選在即，看到「煎尾吳郭魚」下場，今年要爭取提名的黨公職，誰還敢觸怒龍顏？誰不想獲得層峰關愛的眼神？現在民進黨說真話的下場就像過街老鼠，在黨內人人喊打，一旦被視為「國王新衣」的小女孩，結果恐是鞭數十、驅逐出黨。

民進黨未來認可的「台灣隊」成員必須政治正確、全力擁戴領導階層，否則就會被打成「綠色黑五類」。民進黨被側翼、深綠牽著鼻子走，民眾黨主席柯文哲曾形容，民進黨已成「尾巴搖狗」，最後若是蛇鼠一窩，民進黨變成「尾巴搖鼠」，一鍋老鼠屎將壞了執政黨；難道同志不再砲口向內，民進黨就可以假裝黑金、論文門、高端弊端都不存在嗎？

民進黨 賴清德 同志

上一則

民進黨邁入「後蔡時代」 綠：黨政將分離

下一則

觀察站／兩岸難題：你的和平不是我的和平

延伸閱讀

賴清德本命區座談 派系先內戰 新系劍指正國會

賴清德本命區座談 派系先內戰 新系劍指正國會
民進黨員圍嗆「背骨、下台」 高嘉瑜泛淚坦言受驚

民進黨員圍嗆「背骨、下台」 高嘉瑜泛淚坦言受驚
內閣改組變數？蘇貞昌酸有人私下偷搔手

內閣改組變數？蘇貞昌酸有人私下偷搔手
高嘉瑜遭圍嗆受訪泛淚 王世堅相挺：就來弄我吧

高嘉瑜遭圍嗆受訪泛淚 王世堅相挺：就來弄我吧

熱門新聞

前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人