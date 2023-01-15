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黑白集／賴2024之路 「堅偉瑜」祭旗？

黑白集
台北市議員王世堅。(記者楊正海／攝影)
台北市議員王世堅。(記者楊正海／攝影)

副總統賴清德參選民進黨主席舉辦黨員座談，竟成為立委高嘉瑜被鐵桿深綠怒嗆「背骨瑜」的扔石秀，甚至擴大為要求賴清德開鍘高嘉瑜、何志偉、王世堅的政治刑場，大有要求賴清德邁向2024之路，先拿「堅偉瑜」誓師祭旗之勢。

但面對「堅偉瑜」爭議，賴清德是要帶領一個徹底檢討、重新出發的民進黨前進2024，或者固守同溫層，退回一言堂？

高嘉瑜說林智堅論文門「一屍五命」一語成讖，綠粉不怪林智堅，卻追殺高嘉瑜；高嘉瑜說稅收超徵是行政失靈，黨員也不罵財政部，卻圍剿高嘉瑜。死忠黨員當面直斥「背骨瑜」，不過是民進黨網軍側翼無腦護航的劇場版展現。

再以「堅偉瑜」導火線新竹棒球場案為例，焦點從來就是預算大膨脹、埋藏大秘寶的問題球場是否涉弊，以及林智堅的前市府該負什麼責任。但死忠同溫層從論文抄襲案一路護航，王世堅引用數據失誤也被無限放大，變成所有指控都是「非事實」。

民進黨能否誠心面對執政缺失並力挽民心，球從來都在領導者手上。賴清德一面強調民進黨是大鳴大放的政黨，卻又稱不能容忍「非事實」的攻擊，看似兩面光，實則凸顯無力對抗鐵桿深綠政治綁架的困境。但如果賴清德也認為開除「堅偉瑜」是勝選保證，那就大膽「煎」下去吧！

賴清德 民進黨 林智堅

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