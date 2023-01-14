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新聞評論／蔡的2024密碼 下莊後誰收爛攤子

聯合報社論
財政部前部長、台北大學財政學系教授蘇建榮表示，還稅於民是假議題，政府有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於債留子孫。（中央社）
財政部前部長、台北大學財政學系教授蘇建榮表示，還稅於民是假議題，政府有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於債留子孫。（中央社）

蔡政府用1000多億元（台幣，下同，約33億美元）超徵稅款發現金「還稅於民」，財政部說這起碼須舉債150億元，前財長蘇建榮更稱超徵應先用於「償債」。可見，這是一個治理失能、內宣膨風又撒幣買人心的政府。除了舉債撒幣掩飾失能，事實上，國營事業的中油和台電，勞動、國保、退撫等基金皆嚴重虧損，加上前瞻、防疫及國防的2兆特別預算，國家財政有如骨牌岌岌可危。其惡果，在蔡總統卸任後，勢將逐一浮現。

出現超徵，並不代表國家財政良好，這是常識。且看，台電、中油去年合計虧損超過創紀錄的4700億元，即一目了然。油電公司虧損，除受國際能源價格暴漲影響，更大的癥結在蔡政府扭曲的能源政策：蔡政府刻意要求兩家公司虧本吸收高昂的能源成本，以製造我油電價格「平穩」假象。但這假象能維持多久？

觀察蔡政府施政，一直存在著一個「2024密碼」。蔡英文的非核家園達成目標設在2025年，那是她下台一年後的事，這是一個巧妙絕倫的設計。2025年如果非核家園目標無法達成，乃至再生能源無法達到她承諾的兩成，蔡英文都已不在其位；屆時，她大可甩鍋給繼任者失職或不夠努力。亦即，她仗著「2024密碼」，站穩體制脫逃的巧門，誰奈何得了她？到時候，台灣綠能不足，缺電成為常態，減碳進度落後，人民要向誰追問責任？

中油台電出現鉅額虧損，說明台灣的油、電售價與成本完全脫節，也堆高了供電不穩及環保開倒車的後遺症。主要原因，是蔡總統能源政策好高騖遠，明知錯誤卻不務實調整，硬逼油電公司吞下鉅額虧損絕不能調整價格。把油電調整公式當成玩具，正是蔡政府操弄社會觀瞻的魔術，就像還稅於民「發現金、消民怨」一樣，充斥短期政治算計，卻不為國家穩定發展作長遠規畫。最後的苦果，仍是全民承擔。

危機程度不遑多讓的，是勞動、國保和退撫等基金，其中勞動基金一度虧損達5000多億元。勞保原估計將在2028年破產，但去年因運用不當加遽虧損，破產年限勢必提前。蔡政府推動軍公教年金改革時，專家即示警最危險的其實是勞動基金；但蔡政府只挑軍公教軟柿子開刀，卻不敢動勞動基金，只能透過「撥補」降低虧損，這根本是障眼法。同樣靠政府預算補助的農民保險，蔡政府更不斷加碼給付，最後的惡果仍是「全民共擔」。

蔡政府近年頻頻自詡「舉債少、盈餘多」，如今假象不斷戳破。蔡政府四大特別預算，幾皆舉債支應，總金額超過2兆。其中，僅疫情振興紓困預算會在蔡英文任內執行完畢，其餘前瞻計畫、新式戰機採購、提升海空裝備等，都將延續到下任政府。加上明年開始執行的潛艦特別預算，蔡總統留給後任的舉債及執行金額，將達7、8000億元。

蔡總統把各項政策危機都壓到2024年卸任後才爆，這是什麼執政思維？包括蔡英文拍板2024年延長兵役，那些「受害」的役男，也要在2025年後才有投票權。蔡總統只求自己平安下莊，卻把問題都丟給後人。前中研院長李遠哲透露，他曾與蔡英文討論2050年淨零排放議題，蔡英文卻答稱「2024以後不是我的事，是下一代的事」。這種2024年後「不是我的事」心態，隨意堆積在能源、財政、國防、外交政策上，不僅是繼任者難以承受的重擔，也是全民之禍。

賴清德已成為蔡英文欽定的民進黨接班人，他得說清這些爛攤要如何解決。

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