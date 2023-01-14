推誰選2024？馬：有戰力就好 朱拋打造「非綠大聯盟」

13日是蔣經國逝世35周年紀念日，馬英九（右二）前往大溪謁陵。(記者翁唯真／攝影)

國民黨 派誰角逐2024年總統，新科立委王鴻薇日前拋出將鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲納入民調 ，黨主席朱立倫昨回應，不分顏色都歡迎，將努力打造「非綠」大聯盟。前總統馬英九昨被問到如果黨內外人士共推人選的話，覺得誰比較好？他說，「有戰力的就好」。

國民黨傳出將啟動「防磚」條款，有利新北市長侯友宜出線，侯友宜昨未正面回應，僅說每個人角色不同，要彼此尊重，團結在一起，讓中華民國、台灣永續發展，才是最大目標和願景。

昨天是故總統蔣經國逝世35周年，前總統馬英九、台北市長蔣萬安和朱立倫先後前往大溪陵寢謁陵。朱立倫表示，他代表國民黨表達最高敬意和懷念，國民黨堅持走蔣經國路線，就是最愛台灣、民眾的路線。

面對媒體追問近日是否和郭台銘會面，邀他重回國民黨？朱立倫說，只要認同中華民國、國民黨理念，願意愛台灣、民眾，不管原來政黨傾向是藍、白或個別顏色、無色都歡迎，共同目標就是團結一致，為中華民國努力打造「非綠」大聯盟，一起團結努力。

國民黨立委江啟臣 昨在廣播節目受訪時說，九合一大選呈現出難得一見的團結，「希望能夠延續到2024年」。

鏡週刊報導，國民黨再度面臨由誰出戰2024的難題，前年捐疫苗幫助防疫的郭台銘擁有高聲量，藍營內部有人希望他回來代表國民黨參選，「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康也說，只要郭台銘道歉認錯、表示願意回來幫國民黨勝選，再請朱主席用同舟計畫讓郭加回來就是了。

不過，據台北中國時報報導，國民黨前主席、立委江啟臣昨表示，若只是參考民調加誰都沒問題，但若黨內初選民調，就有政治上考量，他更認為總統大選尋求與政黨合作，國民黨在九合一勝選後，這可能性已降低。

江啟臣說，國民黨要與其他黨合作，在議題與國會運作上沒問題，但選舉不容易，看九合一選舉就知道，理想面當然希望所有在野大結合，現實面卻有不同考量。

他舉例，2004年國親合，但當時不只正副總統合作，還有親民黨立委回國民黨，已經是一種合併的概念，而不只是合作；現在國民黨與民眾黨不可能合併，要單純合作而不合併，民調要進行就有困難度存在。

江啟臣更分析，九合一選舉結果也影響總統大選政黨合作現實可能性，若國民黨大敗，明年總統大選與其他在野黨合作可能性就會提高，但這次是民進黨大敗，國民黨黨員一定期待國民黨團結提自己的候選人，次要才會思考結合反綠陣營。

江啟臣說，不管國民黨2024提名的總統候選人是誰，最重要能勝選，而勝選基礎在民意，民主時代要勝選要獲得多數民意支持，在這個目標下要推民意支持度高、能勝選的人，當然要有一個公開、公正機制。