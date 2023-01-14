賴清德本命區座談 派系先內戰 新系劍指正國會

參選民進黨 主席的副總統賴清德 今回台南辦壓軸座談會，黑金議題成焦點；就在賴回本命區高喊團結前，三名新系議員昨批前議長郭信良為核心的「跑票集團」才是最大亂源，新系劍指正國會，讓綠營內戰再起。正國會議員陳秋萍駁斥，賴清德喊話要團結，新系議員卻打臉賴，大家關注的是別再讓黑金影響明年選舉，賴清德和民進黨都要贏才是共同目標。

民進黨台南市新系議員朱正軒、周嘉韋、黃肇輝昨開記者會批評，議會最大亂源就是民進黨有個以郭信良為核心的跑票集團。

郭信良回應，任何人踩著他往上爬只能笑笑，「這就是政治」，但不該為了利益將他染黑，他雖是無黨籍，但2020年大選擔任蔡英文總統台南競選後援總會總會長，協助黃偉哲推動市政，並無辜負民進黨，他非黑金、黑道，忍耐有限度，將委由律師提告加重誹謗罪。

台南市長黃偉哲說，「台南要檢討就從我開始」，改革過去的不當施政，盼台南變得更好，黨務、政務檢討不能少。台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇說，特定人士刻意抹黑，導致基層對正副議長選舉有猜疑，但多數人對賴清德擔任黨主席有信心。

副總統賴清德即將接任民進黨主席，民進黨新潮流系人士說，黨秘書長將由許立明接掌，在新系「南流」輩份高，熟悉南部政治生態，上任後首要處理「台南黑金」難題；北市前議員周威佑將任黨主席辦公室主任，重建民進黨的價值與理念路線。賴之後也會和現任副秘書長林飛帆、林鶴明討論留任，在媒體、社群 網路仍需二人協助。

不過，黨內人士也質疑，台南議長選舉本來就是賴清德要協調，畢竟「團結他的本命區台南，才有可能團結黨」，但當時任由議長郭信良、正國會立委陳亭妃與議員邱莉莉等人廝殺，如今邱當選議長卻陷賄選疑雲，想團結台南難上加難。