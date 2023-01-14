民進黨員圍嗆「背骨、下台」 高嘉瑜泛淚坦言受驚

副總統賴清德13日晚舉行台北市「向黨員報告-政見發表會」，立委高嘉瑜（左）一到會場即遭黨員狂噓，發言時更是數度遭嗆聲，許多黨員發言時更是呼籲開除高嘉瑜。（記者蘇健忠／攝影）

競選民進黨 主席的副總統賴清德 前天在台北舉行向黨員報告政見發表會，民進黨立委高嘉瑜、何志偉兩人都遭嗆聲。何志偉昨天表示，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍；高嘉瑜受訪時眼眶泛紅坦言被場面震驚，希望大家心平氣和，努力想出辦法讓民進黨更好。

民進黨在九合一選舉慘敗後，高嘉瑜批民進黨側翼網軍、政府超徵稅收是行政失靈，引發黨內不滿，昨天在賴清德的座談會不少人當面開嗆高嘉瑜「下台、背骨」。

高嘉瑜表示，參加座談會的都是資深黨員，代表深綠支持者的心聲，這些聲音必須傾聽理解，某種程度來說，就是一群最忠貞支持民進黨的人，無論如何都愛護民進黨，每個人愛民進黨的方式很不一樣，大家有不同想法，如何讓民進黨更好，尊重包容，但也希望大家心平氣和，努力想出一個方法，讓民進黨更好。

高嘉瑜強調，不希望民進黨只有一種聲音，對於某些人來講無法接受她提出的論述，但台灣是多元民主社會，被教導成可以有多元想法，有什麼就講什麼，希望大家心平氣和，共同討論如何讓民進黨更好。