民進黨員圍嗆「背骨、下台」 高嘉瑜泛淚坦言受驚
競選民進黨主席的副總統賴清德前天在台北舉行向黨員報告政見發表會，民進黨立委高嘉瑜、何志偉兩人都遭嗆聲。何志偉昨天表示，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍；高嘉瑜受訪時眼眶泛紅坦言被場面震驚，希望大家心平氣和，努力想出辦法讓民進黨更好。
民進黨在九合一選舉慘敗後，高嘉瑜批民進黨側翼網軍、政府超徵稅收是行政失靈，引發黨內不滿，昨天在賴清德的座談會不少人當面開嗆高嘉瑜「下台、背骨」。
高嘉瑜表示，參加座談會的都是資深黨員，代表深綠支持者的心聲，這些聲音必須傾聽理解，某種程度來說，就是一群最忠貞支持民進黨的人，無論如何都愛護民進黨，每個人愛民進黨的方式很不一樣，大家有不同想法，如何讓民進黨更好，尊重包容，但也希望大家心平氣和，努力想出一個方法，讓民進黨更好。
高嘉瑜強調，不希望民進黨只有一種聲音，對於某些人來講無法接受她提出的論述，但台灣是多元民主社會，被教導成可以有多元想法，有什麼就講什麼，希望大家心平氣和，共同討論如何讓民進黨更好。
被綠營里長嗆聲「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行」的何志偉則說，民進黨執政讓支持者難過而失敗過，接下來傾聽基層聲音，很多問題改革一步一步來做，放眼全台政黨，賴清德身為準黨主席，與民眾面對面談話者是健康的，一個政黨要海納百川、聽到各式各樣的聲音，會讓政黨更有韌性。
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