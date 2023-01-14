王鴻薇：陳組閣=蔡組閣 恐成傀儡

內閣改組傳聞不斷，外傳行政院長蘇貞昌請辭後，將由前副總統陳建仁接棒，不少人爭搶卡位副閣揆。北市第3選區立委補選當選人王鴻薇認為，陳建仁個性與政治性不同於強勢的蘇貞昌，副閣揆到時會變成一個強勢的副院長，現在看來搶位子、搶資源的成分居多。

王鴻薇表示，如果陳建仁來組閣，等同於蔡英文 來組閣，他一定會成為蔡的魁儡。她就問，這次民進黨 敗選後，蘇貞昌下台，蔡英文是不是還是不願意交出權力、拒絕跛腳，直言這樣的內閣，真的沒有辦法令人期待。

外傳陳建仁接掌行政院長，民進黨內卡位爭搶副閣揆，顯示陳建仁太弱？王鴻薇說，會將陳建仁視為蔡英文的傀儡，未來若他事事遵從蔡英文旨意辦事，她認為這只是一個拒絕跛腳的內閣，至於其副閣揆傳出是鄭文燦，好像要補足，因為陳建仁比較溫和或其政治性格不強。

王鴻薇指出，蘇貞昌與陳建仁的個性、政治性完全不同，蘇貞昌非常強勢且權力一把抓，可能很多人覺得副院長應該就在旁邊，蘇要給他做什麼事才能做什麼事，但是陳建仁不一樣，因此不少人躍躍欲試，這個副閣揆到時候就會變成一個強勢的副院長。

她相信，陳建仁當院長之後，蔡英文還是會非常強勢，拍板決定很多重要事情，副院長雖然正在搶，看起來搶位子、搶資源的成分居多。

王鴻薇認為，如果未來這個組合只是因應2024年選舉的內閣，民進黨又淪落「選票至上、民意擺兩邊」的狀況，不只是她，相信所有在野黨立委也一定會強力監督。