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內閣改組變數？蘇貞昌酸有人私下偷搔手

記者徐白櫻、周佑政╱綜合14日電
行政院長蘇貞昌（前排右）昨天視察前鎮漁港改造案，行政院官員一字排開聽取簡報；由於立院總預算案審查卡關，內閣是否改組引發關注。(記者劉學聖／攝影)
行政院長蘇貞昌（前排右）昨天視察前鎮漁港改造案，行政院官員一字排開聽取簡報；由於立院總預算案審查卡關，內閣是否改組引發關注。(記者劉學聖／攝影)

內閣改組傳聞不斷，行政院長蘇貞昌昨視察前鎮漁港改造工程時表示，高雄市長陳其邁第一時間出來誇讚行政院，讓他覺得很溫暖，像有些人就不敢出來講，做再多也認為是應該的，「私下跟我握手偷搔手的，嘿嘸卡抓（台語：那沒有用）」。蘇貞昌沒有點名偷搔手對象，讓外界充滿聯想。

民進黨內盛傳，桃園市前市長鄭文燦在內閣改組之際的動作不斷，讓蘇系很不滿。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧說，她昨天早上才跟鄭文燦通電話，兩人看到媒體報導的共同感想，「都是哈哈大笑」；至於鄭文燦可能接掌副閣揆，蘇巧慧說，組閣是總統的職權，「我們不會談到這個」。

蘇巧慧也說，如果台灣是一個戰隊，蘇貞昌就是「破風手」，蔡英文總統則是「奪標手」；蘇貞昌一直覺得，破風手有應該要承擔的責任，如果有新一代的人有意願、能力來擔任破風手，「他真的非常非常樂見」。

對於陳其邁公開力挺留任閣揆，蘇貞昌昨表示，「第一時間公開出來誇讚行政院、感謝蘇貞昌的人是陳其邁」，讓他覺得很溫暖，不像有人不敢公開出來講，像陳其邁這樣公開寫很大篇，感覺不一樣。

陳其邁則表示，前鎮漁港改造經費原只有10億(台幣，下同，約3262萬美元)，但在蘇揆支持下擴充至80億，「蔡總統、蘇院長挺高雄，高雄也挺蔡總統及蘇院長」，若沒有中央挺高雄就沒有這麼好的成績，他特別感謝蘇貞昌，希望行政院繼續支持高雄，隨即還率局處首長向蘇鞠躬致謝。

隨後農委會主委陳吉仲也與漁會向蘇貞昌鼓掌致謝，陳吉仲表示，「盼下月會同市長邀請蘇院長一起來主持船員服務中心剪綵」。

蔡英文總統13日出席警政署會報，仍未鬆口內閣改組議題，民進黨內議論，行政院長蘇貞...
蔡英文總統13日出席警政署會報，仍未鬆口內閣改組議題，民進黨內議論，行政院長蘇貞昌多了最後一搏機會。(記者林伯東／攝影)

民進黨 蔡英文

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