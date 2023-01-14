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人民期待變火大 蘇貞昌民調不滿意飆57% 5成盼大改組

記者蔡晉宇╱台北14日電
蘇內閣整體施政表現 資料來源：台灣民意基金會
蘇內閣整體施政表現 資料來源：台灣民意基金會

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，36%的民眾滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，57%不滿意，不滿意者比滿意者多21個百分點；另有50%民眾期盼內閣全面改組或大幅改組，20%期盼小幅改組，11%認為維持現況不需改組。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，蘇內閣已失去絕大多數民眾的肯定和支持，而且不滿意者遠超過滿意者，這無疑是一個嚴重的警訊。

民調題目為「一般說來，您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現」。細部結果顯示，7.5%非常滿意，28.3%還算滿意，30.2%不太滿意，26.8%一點也不滿 意，7.2%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，和上個月相比，民眾對蘇內閣整體施政表現的反應，只有小幅的變化，滿意者略減0.2個百分點，不滿意者增加3.4個百分點。這一來一往，使得原本不滿意者比滿意者多16.6個百分點，如今已進一步擴大為21個百分點。若換算成實際人口數，此刻不滿意蘇內閣施政表現者比滿意者多405萬人左右，顯示民眾對蘇內閣施政表現的不滿已進一步惡化。

游盈隆說，從長期趨勢看，蘇貞昌內閣施政滿意度繼2022年選後重挫11.4個百分點後，本月再下降0.2個百分點，續創2019年1月蘇內閣成立以來的最低紀錄。從另一個角度看，57%不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，也創下2019年1月成立以來的新高紀錄，毫無疑問地，這是蘇內閣成立4年來最艱困、人民最火大的時刻。

游盈隆表示，當社會瀰漫2022選後敗戰內閣應迅速總辭的氛圍時，就算蘇內閣具體回應 「還稅於民」普發現金6000台幣(約196美元)的社會呼聲，讓施政滿意度有暫時止跌跡象，但不滿意蘇內閣遲遲沒總辭的人民期待已轉化成更強的怒火。

游盈隆表示，整體來看，半數民眾期盼蘇內閣總辭後，內閣應全面或大幅改組，這是台灣社會主流民意對新內閣的期許與盼望。事實上，蔡政府自2016年5月上任以 來，雖然前後經歷林全、賴清德和蘇貞昌三任內閣，但每次內閣改組都只是小幅或微幅改組，絕大多數閣員任職都超過六年沒有更動過。此時此刻當半數民眾期盼內閣全面或大幅改組時，也無異中流露對蔡政府絕大多數久居其位政務官員的厭煩和不耐。

蘇內閣已失去絕大多數民眾的肯定和支持，且不滿意者遠超過滿意者，無疑是一個嚴重警訊...
蘇內閣已失去絕大多數民眾的肯定和支持，且不滿意者遠超過滿意者，無疑是一個嚴重警訊。圖為蘇貞昌13日視察任內一手催生的前鎮漁港改造案。(記者劉學聖／攝影)

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