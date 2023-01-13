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洪秀柱談2024 朱不會硬走 侯若想選不能坐等黃袍加身

記者劉宛琳／台北13日電
國民黨主席朱立倫（右）與新北市長侯友宜（左）。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫（右）與新北市長侯友宜（左）。（本報資料照片）

國民黨主席朱立倫昨天被問及2024規畫，未正面回應，僅表示堅定相信國民黨要團結一致、無私無我，放下自我，以大我為重，最後才能勝選；國民黨前主席洪秀柱也說，朱是聰明人，若時不我予，相信他不會硬走這條路。如果侯友宜想參選，也應該勇於表態。

本報系聯合報報導，傳出朱立倫將年後訪日，副主席夏立言要再次赴陸。朱立倫強調「目前都還沒有」。不過，朱也說，他作為黨主席有這個責任，國民黨的國際部、大陸部也有責任，希望幫國民黨建構更好的國際關係，更安定和平的兩岸關係，也為未來國民黨的總統候選人，包括重要的候選人奠定基礎。

針對朱立倫可能挑戰2024，國民黨前主席洪秀柱說，朱立倫有意願也不是說一定不可以，任何人都有他的權利，最重要的是民眾能不能接受的問題，「我相信他是很聰明的人，如果時不我予，我相信他也不會硬要走這條路」。每個要出來參選的人都會考量自己的狀況，看是不是能夠勝選，「我相信朱主席也會想很多」。

媒體詢問黨內現在民調最高的是新北市長侯友宜，洪說，選舉變數很多，目前侯聲望最高，大家也看好他，但是否能在初選過程中沒有任何意外的產生，還有侯的個人論述，很多人認為侯在國際觀還有兩岸的問題上，始終沒有任何表態，2024選總統，這個問題絕對避免不了的。

據台北中國時報報導，洪秀柱指出，若侯有意參選，當然要自己勇於表態，民主時代沒有所謂黃袍加身，一定要萬民愛戴拱出來。

對此，新北市長侯友宜昨依舊維持一貫說法，強調「我是新北市長，把新北角色好好努力做事情」，也表示面對未來不但要共好，更要不分你我，每個人都有他不一樣角色，大家為台灣能夠共好，在角色上把握當下、好好做事情，讓國家永續發展，才是大家的心願。

國民黨 侯友宜 夏立言

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