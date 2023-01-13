綠進入賴清德時代 陸學者籲回到九二共識

副總統賴清德12日出席台北市「向黨員報告-政見發表會」，立委高嘉瑜（左）遭黨員狂噓。(記者蘇健忠／攝影)

副總統賴清德 可望當選民進黨 主席，大陸知名涉台學者周志懷指出，接任黨主席後，賴清德參加2024大選的態勢已趨明朗。周志懷稱，賴清德若真想建立一個有效的兩岸互動模式，「當然是有機會的，漸進式調整就是一個方向」。如改變與大陸互動時暗含台獨傾向的一些稱謂、凍結台獨黨綱、承認「九二共識」等。

環球時報昨刊登周志懷的文章指出，在兩岸政策立場上，賴清德過去一再以囂張言論挑釁大陸、升高兩岸對立，雖然最近提出以「和平保台」取代「抗中保台」，但民進黨在其執掌下會否觸碰大陸紅線、危及台海和平，仍需高度警惕。

周志懷表示，賴清德既然要拚2024年大位，就得在兩岸政策問題上「說清楚，講明白」。他分析，賴清德最近仍在不同場合聲稱要延續蔡總統的「四個堅持」，以「和平、對等、民主、對話」的方式處理兩岸問題，這預示著賴清德的台獨立場不會輕易改變。

他指出，賴清德的危險還在於，為爭取台獨及深綠支持而將自己與台獨愈綁愈緊，甚至可能會在追隨者面前把自己打扮成台獨殉道者，以便讓台獨基本教義派對其充滿期待。

周志懷稱，「賴清德的不按牌理出牌也增加了不可預測性」。從他「從來沒意願」到突然宣布參加2020年大選黨內提名，以及台南市長任內，長達兩百多天拒絕進入議會，都能看出「這是一個難以打交道者」。

但周志懷表示，「只要回到九二共識」，無論他過去說過什麽、做過什麽，大陸都會對恢復雙方的接觸與對話持開放態度。

此外，民進黨主席補選將於15日投票，唯一登記參選的副總統賴清德舉行「向黨員報告」座談會，昨天在台北市劍潭活動中心登場。不過，原先設定發表競選黨主席政見的主軸，北市立委高嘉瑜、何志偉、吳思瑤及不分區立委吳玉琴及林楚茵陪同出席，但高嘉瑜從一進場就遭砲轟，台下頻喊「下台」，並比出「倒讚」手勢。

黨員發言階段，約三分之一的發言對準高嘉瑜。有黨員說，「檯面上很多綠營政治人物攻擊黨內，不知道掛這個黨幹嘛？不喜歡這個黨就退黨」、「不開除高嘉瑜，不知道你賴清德選這個黨主席幹嘛？」黨員也有不滿言論批評桃園市前市長鄭文燦、衛福部前部長陳時中 及行政院長蘇貞昌。

高嘉瑜發言時，台下不停鼓譟，要求高嘉瑜下台，高嘉瑜說，「你們不要再生氣了，你們很有活力，要用這個活力繼續支持民進黨；我今天可以站在這裡是因為民進黨願意給年輕人機會」。