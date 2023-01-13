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立院藍綠黨團僵持 恐拖延內閣改組

台灣新聞組╱台北13日電
立法院是否延會，將牽動內閣改組時程。(記者林澔一／攝影)
立法院是否延會，將牽動內閣改組時程。(記者林澔一／攝影)

行政院昨上午通過發現金法源「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，昨中午相關公文送進立法院。國民黨團總召曾銘宗說，政院太晚把草案送來，造成現在很趕，會先凝聚黨內共識，但初步主張處理總預算案前，朝野優先審查特別條例，但民進黨是多數，「球在民進黨身上」。

民進黨團總召柯建銘說，每年總預算朝野協商，到最後一定有很多插曲，國民黨會設計很多障礙，讓民進黨在協商過程非常痛苦，「但總預算最後還是一定要通過」。柯主張，立法院會今通過總預算後，請立法院長游錫堃馬上召集朝野協商，討論是否要延會或開臨時會，大家一起面對。

行政院版特別條例草案跟國民黨版差距大，很難今天就協調完，呼籲國民黨按照先前協商共識，今天先把總預算處理完，後續如何處理特別條例都可以談，不要用特別條例草案綁架總預算案。

不過，立法院能否在今天順利三讀總預算案、是否延會，牽動內閣改組時程，行政院總辭是以立法院完成總預算為前提，立法院何時完成審議，將連動到蘇內閣總辭時間，因此民進黨人也希望藍營別因杯葛而拖住總辭。

「蘇下陳上」消息傳出後，民進黨立委邱議瑩、楊曜、鄭運鵬等人，公開肯定感謝蘇揆，有綠委透露，黨團內部群組也有多人發表讚賞蘇的言論，「絕大多數都是表達肯定，但幾乎沒談到支持蘇留任」。

一位黨內大老認為，內閣大幅改組，是民進黨去年敗選之後「最基本」的檢討，如果連這種檢討都不做，「敗選內閣」續留，民進黨很難有新氣象，2024會選得非常辛苦。

國民黨立委則私下說，「換新閣揆對綠營未必較好」，例如被點名的前副總統陳建仁，過去行政歷練多為技術官僚，較不熟悉議場及國會攻防，行政上的問題會更多，國民黨一定好好監督。

預算 民進黨 國民黨

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