我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

國防部長傳異動 邱國正下 顧立雄上？

記者洪哲政、蔡晉宇╱台北13日電
傳國防部長邱國正(前排右一）將卸任，由國安會秘書長顧立雄（前排左一）接任。(本報資料照片)
傳國防部長邱國正(前排右一）將卸任，由國安會秘書長顧立雄（前排左一）接任。(本報資料照片)

陳建仁點頭組閣，內閣名單將在下周公布，傳國安會秘書長顧立雄有望接任國防部長，成為蔡政府任內第一個文人部長。

綜合綠營內部消息，行政院副院長、總統府秘書長為連動組合，桃園市前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍兩人將坐鎮府院要職。其他可能異動的內閣人事，基隆市前市長林右昌接掌交通部；屏東縣前縣長潘孟安日前被徵詢入閣意願，但意願不高，目前仍傾向不入閣，以另外的戰鬥位置協助民進黨打總統大選。

中生代接班考量始終是內閣人選的重要依據，因此許多部會首長輪替，政務次長能否接班，成為關鍵考量，一方面對業務熟悉，能夠順利政務接軌，其次要讓外界耳目一新，因而相關人選進退費盡思量。

林佳龍一旦入府，府秘書長李大維有望出任海基會董事長，而國防、國安相關人事也因而產生連動效應，更將在新內閣人事布局上成為關鍵考量。

國防部完成恢復徵兵制後，傳國防部長邱國正將卸任現職，邱國正辦公室幹部去年7月間分別調職、晉升。據了解，邱可望轉任國防安全研究院董事長，遺缺在檯面上有參謀總長陳寶餘、國防大學校長劉志斌、國安會諮詢委員黃曙光等人選可接任。

陳寶餘是專案延任的總長，今年4月到期，順勢接任部長時機成熟；督導潛艦國造的黄曙光是最資深的上將，和曾任總統府侍衛長的劉志斌均受層峰信賴。但劉志斌比陳寶餘低4個年班，接任部長有倫理問題，黄曙光期別最資深，但能否在潛艦國造船段組合的關鍵期兼顧軍務，須視國安團隊意見。

近來也傳出顧立雄有望接任國防部長，成為蔡政府任內第一個文人部長，不過，近來兩岸軍事對峙嚴重，共機共艦出海頻繁，國軍戰訓壓力陡升，也讓軍方對純文人部長接任時機有所疑慮。

至於其他部會，財政部長目前呼聲高的人選聚焦在兩人，一位是目前的代理部長阮清華，另一位是彰化銀行董長凌忠嫄；農委會主委在蘇揆下台大方向明確後，民進黨立委莊瑞雄被點名接任，但農業界雜音不小；原民會主委則可望由總統府前發言人Kolas Yotaka接任。

國防部 民進黨 財政部

上一則

鄭文燦「選後動作多」 惹怒蘇系

下一則

疑不堪長期病痛 台灣資深小生江長文墜樓亡

延伸閱讀

內閣改組啟動 民進黨「中生代四大公子」戰鬥位置曝光

內閣改組啟動 民進黨「中生代四大公子」戰鬥位置曝光
台國防部4巨頭率官兵 陪同蔡英文參與府元旦升旗儀式

台國防部4巨頭率官兵 陪同蔡英文參與府元旦升旗儀式
美國問「4個月夠嗎」邱國正：未施壓

美國問「4個月夠嗎」邱國正：未施壓
綠營內部若指責國防部 等同暗罵總統府

綠營內部若指責國防部 等同暗罵總統府

熱門新聞

陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議