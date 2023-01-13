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鄭文燦「選後動作多」 惹怒蘇系

記者蔡晉宇╱台北13日電
行政院改組在即，行政院長蘇貞昌(右)和桃園市前市長鄭文燦(左)傳出心結。(本報資料照片)
行政院改組在即，行政院長蘇貞昌(右)和桃園市前市長鄭文燦(左)傳出心結。(本報資料照片)

執政黨啟動內閣改組，行政院長蘇貞昌將交棒的態勢漸明朗，不過，世代交替前夕卻傳派系內鬥，綠營內部傳出蘇系「劍指鄭文燦」，指桃園市前市長鄭文燦因為選後動作太多，惹蘇系不悅。不過，蘇系人士受訪時則緩頰，鄭文燦強項就是人和，不可能讓自己陷入「牆頭草」情況。親近鄭文燦人士則說，「不是事實，純屬謠言」。

鄭文燦在黨內被認為人緣佳，連日卻遭蘇系立委及親蘇人士抨擊。派系人士表示，蘇系認為鄭文燦私下動作太大，選完後先向黨內各派系表達有意爭取黨魁，論文案爆發後，當時蘇貞昌仍穩固，鄭原爭取「蘇不下台的副院長」。

派系人士指出，當黨內開始對蘇貞昌逼宮後，鄭態度也丕變，並操作「鄭文燦任副閣揆定於一尊」，甚至以「壓垮蘇貞昌的最後一根稻草」形容。同時間，又傳出副閣揆位置，蔡總統最一開始是徵詢交通部前部長林佳龍，而非鄭文燦。

據了解，在高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁相繼表態挺蘇連任後，蘇系立委也對鄭文燦沒有像其他綠營首長表態支持蘇貞昌，感到頗有微詞。

民進黨派系人士分析，此為挺蘇派不甘心，放話蘇鄭心結，想在蘇離開前夕最後一搏，挑起民進黨內亂，凸顯少了蘇貞昌，將鎮不住派系，讓蔡英文總統還有「留蘇」機會。但昨天連蘇系幕僚都開始轉發細數蘇貞昌任內政績的「緬懷文」，大方向已難撼動。

民進黨 蔡英文

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