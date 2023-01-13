陳建仁點頭組閣 綠4公子就戰鬥位置

前副總統陳建仁已點頭組閣。(記者侯永全／攝影)

民進黨 九合一敗選48天，今天是立法院延會最後一天，若順利休會將啟動內閣改組。黨內人士表示，前副總統陳建仁已點頭銜命組閣，黨內「中生代四大公子」未來戰鬥位子已有眉目；高層規畫，若立法院順利休會，今天內閣總辭，明天蔡總統約見陳建仁，後天副總統賴清德當選民進黨主席，一切依序進行。

不過，立法院是否延會，仍將牽動行政院長蘇貞昌總辭時程，國民黨 主張延會到19日，今將朝野協商。

對於立法院是否延會處理，民進黨團總召柯建銘昨天協調，盼上午就能簽署123案朝野協商，接著審查特別條例、完成總預算 程序；不過國民黨主張先審特別條例，黨團總召曾銘宗表示，應先回應民意、審特別條例，再審總預算；他認為「務必會延會」。立法院長游錫堃今天將邀集朝野協商討論。

總統府之前曾表示立法院會期結束後，將討論下階段的內閣調整，黨內人士表示，陳建仁已同意銜命組閣，「普發現金」將成為蘇內閣任內最後一項政績。

此外，交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦與屏東縣前縣長潘孟安等民進黨「中生代四大公子」的未來戰鬥位置已見端倪。黨政人士指出，內閣改組時程上，若今天休會，蘇貞昌應會在立院預算三讀後總辭，內閣改組名單預計下周公布。

外傳總統官邸昨天有會議協調討論內閣人事，總統府發言人張惇涵否認昨天下午在官邸有討論內閣人事的會議，他強調內閣調整，將在立法院會期結束後討論。

內閣即將改組，未來特別預算是否由不同行政團隊接手而有變化。行政院發言人羅秉成表示，不管哪個行政團隊，都會依總統指示，延續執行政策。即使部會首長換人，部會工作不能停歇，「這應該是行政一體、政策延續起碼的要求」。