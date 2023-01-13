我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

陳建仁點頭組閣 綠4公子就戰鬥位置

台灣新聞組╱台北13日電
前副總統陳建仁已點頭組閣。(記者侯永全／攝影)
前副總統陳建仁已點頭組閣。(記者侯永全／攝影)

民進黨九合一敗選48天，今天是立法院延會最後一天，若順利休會將啟動內閣改組。黨內人士表示，前副總統陳建仁已點頭銜命組閣，黨內「中生代四大公子」未來戰鬥位子已有眉目；高層規畫，若立法院順利休會，今天內閣總辭，明天蔡總統約見陳建仁，後天副總統賴清德當選民進黨主席，一切依序進行。

不過，立法院是否延會，仍將牽動行政院長蘇貞昌總辭時程，國民黨主張延會到19日，今將朝野協商。

對於立法院是否延會處理，民進黨團總召柯建銘昨天協調，盼上午就能簽署123案朝野協商，接著審查特別條例、完成總預算程序；不過國民黨主張先審特別條例，黨團總召曾銘宗表示，應先回應民意、審特別條例，再審總預算；他認為「務必會延會」。立法院長游錫堃今天將邀集朝野協商討論。

總統府之前曾表示立法院會期結束後，將討論下階段的內閣調整，黨內人士表示，陳建仁已同意銜命組閣，「普發現金」將成為蘇內閣任內最後一項政績。

此外，交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦與屏東縣前縣長潘孟安等民進黨「中生代四大公子」的未來戰鬥位置已見端倪。黨政人士指出，內閣改組時程上，若今天休會，蘇貞昌應會在立院預算三讀後總辭，內閣改組名單預計下周公布。

外傳總統官邸昨天有會議協調討論內閣人事，總統府發言人張惇涵否認昨天下午在官邸有討論內閣人事的會議，他強調內閣調整，將在立法院會期結束後討論。

內閣即將改組，未來特別預算是否由不同行政團隊接手而有變化。行政院發言人羅秉成表示，不管哪個行政團隊，都會依總統指示，延續執行政策。即使部會首長換人，部會工作不能停歇，「這應該是行政一體、政策延續起碼的要求」。

立法院會期進入尾聲，蘇內閣改組時程逼近，連日蔡英文總統到民進黨立委競相「送暖」，感謝肯定行政院長蘇貞昌。但綜觀綠營相關發言，僅止於讚許蘇揆辛勞，鮮少人主張蘇應留任。原因是「敗選內閣」續留，難以展現檢討改革決心，為了2024選舉，即使表面肯定蘇貞昌，心裡仍是對內閣人事調整「有所期待」。

過去被視為冷板凳的行政院副院長，近來被民進黨中生代搶爆，除前桃園市長鄭文燦(右起...
過去被視為冷板凳的行政院副院長，近來被民進黨中生代搶爆，除前桃園市長鄭文燦(右起)呼聲高，林佳龍、林右昌、潘孟安也被點名。(本報資料照片)

民進黨 預算 國民黨

上一則

共諜案滯台3年不公平 向心促還回家權利

延伸閱讀

蘇貞昌內閣民調續探新低 不滿意度達五成七

蘇貞昌內閣民調續探新低 不滿意度達五成七
蔡英文與蘇貞昌談閣揆異動 未明確指示去留

蔡英文與蘇貞昌談閣揆異動 未明確指示去留
黨魁賴清德、閣揆陳建仁？藍委：綠營兩個副總統之爭

黨魁賴清德、閣揆陳建仁？藍委：綠營兩個副總統之爭
挑戰2024大位 游盈隆：也許是蘇貞昌下一個劇本

挑戰2024大位 游盈隆：也許是蘇貞昌下一個劇本

熱門新聞

陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議