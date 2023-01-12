我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

蘇貞昌內閣民調續探新低 不滿意度達五成七

記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。(記者季相儒／攝影)
行政院長蘇貞昌。(記者季相儒／攝影)

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，三成六的民眾滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，五成七不滿意，不滿意者比滿意者多21個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，蘇內閣已失去絕大多數國人的肯定和支持，而且不滿意者遠超過滿意者，這無疑是一個嚴重的警訊。

民調題目為「一般說來，您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現」。細部結果顯示，7.5%非常滿意，28.3%還算滿意，30.2%不太滿意，26.8%一點也不滿 意，7.2%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，和上個月相比，國人對蘇內閣整體施政表現的反應，只有小幅的變化，滿意者略減0.2個百分點，不滿意者增加3.4個百分點。這一來一往，使得原本不滿意者比滿意者多16.6個百分點，如今已進一步擴大為21個百分點。若換算成實際人口數，此刻不滿意蘇內閣施政表現者比滿意者多405萬人左右，顯示國人對蘇內閣施政表現的不滿已進一步惡化。

游盈隆說，從長期趨勢看，蘇貞昌內閣施政滿意度繼2022年選後重挫11.4個百分點後，本月再下降0.2個百分點，續創2019年1月蘇內閣成立以來的最低記錄。從另一個角度看，五成七不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，也創下2019年1月成立以來的新高紀錄，毫無疑問地，這是蘇內閣成立四年來最艱困、人民最火大的時刻。

游盈隆表示，當社會瀰漫2022選後敗戰內閣應迅速總辭的氛圍時，就算蘇內閣具體回應 「還稅於民」普發現金六千元的社會呼聲，讓施政滿意度有暫時止跌跡象，但不滿意蘇內閣遲遲沒總辭的人民期待已轉化成更強的怒火。

該份調查由山水民意研究公司受委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2023年1月9到11日三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數 兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母 體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

蘇內閣不滿意度已逾半。(圖:台灣民意基金會提供)
蘇內閣不滿意度已逾半。(圖:台灣民意基金會提供)

民調 教育 2023

上一則

蔣經國逝世周年 蔣萬安大溪謁陵緬懷拭淚

延伸閱讀

蔡英文與蘇貞昌談閣揆異動 未明確指示去留

蔡英文與蘇貞昌談閣揆異動 未明確指示去留
挑戰2024大位 游盈隆：也許是蘇貞昌下一個劇本

挑戰2024大位 游盈隆：也許是蘇貞昌下一個劇本
新聞評論／政治算計玩過頭 蘇貞昌逼走自己

新聞評論／政治算計玩過頭 蘇貞昌逼走自己
冷眼集／普發現金未扭轉頹勢 蘇貞昌動念不如歸去

冷眼集／普發現金未扭轉頹勢 蘇貞昌動念不如歸去

熱門新聞

陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
高盛：美國一些過熱蛋黃區房價 可能大跌25%

高盛：美國一些過熱蛋黃區房價 可能大跌25%