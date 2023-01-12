「杜絕馬屁文化」蔣萬安下令：別再用市長名字做文宣

蔣萬安已在內部指示，未來別再用市長的名字做文宣，嚴禁馬屁文化發生在台北市政府。(記者林麗玉／攝影)

台北市長蔣萬安今天出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，因現場布置有「台北萬安」字樣，加上市府春聯「兔來萬安」，遭批評將市長名字印上去是馬屁文化，據了解，蔣萬安已在內部指示，原先很單純祝福市民「萬事平安」，但為了避免誤會，蔣今天正式提醒各局處，未來別再用市長的名字做文宣，嚴禁馬屁文化發生在台北市政府。

蔣萬安今天出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，媒體問蔣，現場布置有「台北萬安」字樣，加上市府的農曆春節春聯「兔來萬安」，遭質疑是馬屁文化，蔣萬安今受訪說，他知道大家有關心，不管是春聯或今天布置，他也特別會請市府團隊，更加警慎。

由於蔣萬安名字的「萬安」二字，容易被聯想為「萬事平安」，因此到了節慶的時候，常常被拿來作為節慶用語的諧音。這次的春聯「兔來萬安」，原先很單純就是祝福市民「萬事平安」，但為了避免造成誤會，蔣萬安今天正式提醒各局處，未來別再用市長的名字做文宣，嚴禁馬屁文化發生在台北市政府。

蔣萬安受訪也表示，第一，這個兔來萬安字樣非常單純，是因為歲末年終希望祝大家萬事平安，因他的名字諧音，本來會有很多應用，在很多場合方面，大家很清楚，但對於各種意見都虛心接受，會請市府單位安排上更加謹慎。