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內閣改組啟動 民進黨「中生代四大公子」戰鬥位置曝光

記者蔡晉宇／台北12日電
桃園市前市長鄭文燦(左)、交通部前部長林佳龍(右二)。(本報資料照片)
桃園市前市長鄭文燦(左)、交通部前部長林佳龍(右二)。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌將交棒的態勢見明朗，民進黨人士表示，目前蔡英文總統鎖定的閣揆人選仍是前副總統陳建仁，評估在蔡總統溝通下，若無意外，由陳建仁組閣的方向不至於有大變化。此外，交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦與屏東縣前縣長潘孟安等民進黨「中生代四大公子」的未來戰鬥位置也逐漸有了眉目。

民進黨人士指出，時至昨晚，綠營內部仍存在基於穩定政局、選戰期間壓制在野黨等考量，蘇揆去留尚有變數的少數意見，但今早連蘇系幕僚都開始轉發細數蘇貞昌任內政績的「緬懷文」，大方向已難撼動。

黨政人士指出，內閣改組時程上，若蘇貞昌確定走人，應會在明天立院預算三讀後總辭，內閣改組名單預計下周拍板，其中又以「中生代四大公子」位置安排最受矚目。綜合綠營內部消息，目前副閣揆、總統府秘書長為連動組合，鄭文燦、林佳龍兩人將坐鎮府院要職，至於誰在府、誰在院？目前以鄭文燦接任副閣揆的機會較高。

其他可能異動的內閣人事，名列四大公子之列的林右昌可望接掌交通部；潘孟安蘇前陣子也被徵詢過入閣意願，但意願不高，目前仍傾向不入閣，預計以另外的戰鬥位置協助民進黨打2024年總統大選。

至於其他部會，財政部長目前呼聲高的人選聚焦在兩人，一位是目前的代理部長阮清華，另一位是彰化銀行董長凌忠嫄；農委會主委在蘇揆下台大方向明確後，民進黨立委莊瑞雄被點名接任的時機已成熟；原民會主委則可望由總統府前發言人Kolas Yotaka接任。

國防部長邱國正是另一位被點名可能異動的內閣官員。綠營人士指出，若邱國正異動，下一任部長以海軍接掌機率高，檯面上三位海軍背景的夠份量人士，分別為國安會諮詢委員黃曙光、前參謀總長李喜明與前海軍司令劉志斌，其中又以黃曙光出現機會較高。

民進黨 預算 國防部

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