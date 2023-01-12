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挑戰2024大位 游盈隆：也許是蘇貞昌下一個劇本

台灣新聞組／台北12日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

內閣將改組，新北市長侯友宜說，盼大家目標明確，並肩作戰讓台灣更好；台中市長盧秀燕說，無論總統決定如何，過去三年多任期內蘇院長碰到全球疫情，領導台灣走過疫情非常辛苦，「必須說句公道話，感謝他過去三年的辛苦，給他肯定」。

台灣民意基金會董事長游盈隆也在臉書寫下「蘇貞昌看來是走定了，沒留下梅蘭芳式的漂亮背影」一文，提及蘇成名甚早，一直都是閃亮的政治明星、民進黨的權力人物，但當社會主流民意愈來愈難以忍受「蔡蘇體制」的歹戲拖棚時，蘇貞昌下台也只是早晚的事情。

「總統有權無責，這是今日台灣憲政體制的缺陷，也是行政院長的宿命。」不過，游盈隆認為，這樣的人生劇本，強勢如蘇貞昌吞得下去嗎？「挑戰2024總統也許是蘇貞昌下一個人生劇本，只要社會還能接受。」

民眾黨團立院總召邱臣遠則表示，九合一選舉至今將近50天，「留任大戲」已歹戲拖棚一個半月，完全看不出蔡英文總統說的要「積極回應民意」，奉勸蘇揆不要眷戀權位，馬上華麗轉身，歷史評價和觀感會更好。

雖然蘇貞昌被認為將請辭，但昨天民進黨立院黨團群組仍有挺蘇聲音，例如澎湖立委楊曜就在黨團群組發文，提及防疫、紓困、振興經濟等，蘇內閣是關關難過關關過，如今卻成敗選後唯一被檢討對象，這公平嗎？而且，如果不是蘇貞昌有魄力的領導，官僚體系如何帶得動？

疫情 民進黨 紓困

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