我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

黨魁賴清德、閣揆陳建仁？藍委：綠營兩個副總統之爭

記者程遠述、歐陽良盈、林縉明、林銘翰／台北12日電
國民黨立委江啟臣（圖）指出，將來綠營可能是賴清德和陳建仁「副總統跟副總統競爭」態勢。（本報資料照片）
國民黨立委江啟臣（圖）指出，將來綠營可能是賴清德和陳建仁「副總統跟副總統競爭」態勢。（本報資料照片）

內閣改組在即，傳出將由前副總統陳建仁出任行政院長。國民黨立委江啟臣昨表示，換掉行政院長蘇貞昌，「不代表小英（指蔡英文總統）放手」，將來綠營可能是賴清德和陳建仁「副總統跟副總統競爭」態勢。

江啟臣受訪時表示，陳建仁繼任閣揆的機率很高，桃園市前市長鄭文燦當閣揆機率不高，因為鄭有論文問題，桃園也有弊案處理中，「未爆彈多」；若陳建仁出任閣揆，蔡英文總統仍然居於主導地位，閣揆聽命總統，且掌握行政權力及資源，和將來當選民進黨主席的賴清德，將會形成「副總統跟副總統競爭」。

國民黨立委賴士葆昨表示，陳建仁在2007年擔任國科會主委時，掛名共同作者聯合發表論文，而該論文涉嫌抄襲，當時陳建仁提辭被留下，呼籲陳建仁若要出來當院長，應先向大眾說明此事及學術標準。

賴士葆更諷刺表示，如涉嫌抄襲的鄭文燦也當副院長，那行政院正副院長不就都有抄襲爭議，加上國安局長陳明通指導論文備受質疑、已成為台大國發所「老鼠屎」，卻仍不下台，還有新竹市前市長林智堅論文抄襲，「難道蔡英文總統就喜歡抄襲的？」其他行政官員及民眾看在眼裡會怎麼想？蔡總統形同一手摧毀學術倫理。

蔡英文 賴清德 國民黨

上一則

挑戰2024大位 游盈隆：也許是蘇貞昌下一個劇本

下一則

調查認定性騷女部屬 原能會主委即日免職

延伸閱讀

蘇貞昌下台陳建仁接閣揆？黨政高層：很快會發生

蘇貞昌下台陳建仁接閣揆？黨政高層：很快會發生
冷眼集／蔡英文不甘跛腳 陳鄭配綠喜憂參半

冷眼集／蔡英文不甘跛腳 陳鄭配綠喜憂參半
廢土堅笑看高嘉瑜 賴清德看不見？

廢土堅笑看高嘉瑜 賴清德看不見？
冷眼集／黃偉哲上火線 幫賴清德守「本命區」？

冷眼集／黃偉哲上火線 幫賴清德守「本命區」？

熱門新聞

陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態