黨魁賴清德、閣揆陳建仁？藍委：綠營兩個副總統之爭

國民黨立委江啟臣（圖）指出，將來綠營可能是賴清德和陳建仁「副總統跟副總統競爭」態勢。（本報資料照片）

內閣改組在即，傳出將由前副總統陳建仁出任行政院長。國民黨 立委江啟臣昨表示，換掉行政院長蘇貞昌，「不代表小英（指蔡英文 總統）放手」，將來綠營可能是賴清德 和陳建仁「副總統跟副總統競爭」態勢。

江啟臣受訪時表示，陳建仁繼任閣揆的機率很高，桃園市前市長鄭文燦當閣揆機率不高，因為鄭有論文問題，桃園也有弊案處理中，「未爆彈多」；若陳建仁出任閣揆，蔡英文總統仍然居於主導地位，閣揆聽命總統，且掌握行政權力及資源，和將來當選民進黨主席的賴清德，將會形成「副總統跟副總統競爭」。

國民黨立委賴士葆昨表示，陳建仁在2007年擔任國科會主委時，掛名共同作者聯合發表論文，而該論文涉嫌抄襲，當時陳建仁提辭被留下，呼籲陳建仁若要出來當院長，應先向大眾說明此事及學術標準。

賴士葆更諷刺表示，如涉嫌抄襲的鄭文燦也當副院長，那行政院正副院長不就都有抄襲爭議，加上國安局長陳明通指導論文備受質疑、已成為台大國發所「老鼠屎」，卻仍不下台，還有新竹市前市長林智堅論文抄襲，「難道蔡英文總統就喜歡抄襲的？」其他行政官員及民眾看在眼裡會怎麼想？蔡總統形同一手摧毀學術倫理。