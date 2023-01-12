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蔡英文與蘇貞昌談閣揆異動 未明確指示去留

記者丘采薇、鄭媁、侯俐安／台北12日電
民進黨九合一慘敗，蔡政府終於啟動內閣改組。行政院長蘇貞昌被傳請辭、換前副總統陳建仁組閣。巧合的是，四年前卸任行政院長賴清德（左）交接給蘇貞昌（右），就是當時副總統陳建仁（中）監交。（本報資料照片）
民進黨九合一慘敗，蔡政府終於啟動內閣改組。行政院長蘇貞昌被傳請辭、換前副總統陳建仁組閣。巧合的是，四年前卸任行政院長賴清德（左）交接給蘇貞昌（右），就是當時副總統陳建仁（中）監交。（本報資料照片）

民進黨九合一慘敗至今一個多月，蔡政府啟動內閣改組。除了行政院長蘇貞昌被傳請辭、有機會換前副總統陳建仁組閣「蘇下陳上」外，民進黨內也盛傳副閣揆由桃園市前市長鄭文燦接任，總統府秘書長則徵詢交通部前部長林佳龍接任。

蘇貞昌昨天上午與蔡總統進行每周例會，雙方深談下一階段內閣布局。先前黨內傳出蘇貞昌將向蔡總統提辭呈，據了解，兩人確實談到閣揆異動等相關話題，蔡在談話中肯定蘇，但未有明確指示。

關於內閣改組議題，府院昨天口徑一致，強調下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後討論，若有定案將向各界報告，各界無須過度臆測。

昨天一早，蘇貞昌先進蔡總統官邸，並在上午9時10分進入行政院辦公，座車於近11時離開政院後，駛進總統府。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統對於蘇貞昌帶領的行政團隊表達肯定與感謝，尤其在面對百年大疫與全球變局當中，行政團隊能夠盡全力穩定經濟、照顧人民。

張惇涵說，現階段最優先的工作，是讓今年度中央政府總預算案能夠順利審查通過，讓各項國政工作能夠順利推展；下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後討論。

關於內閣改組議題，行政院發言人羅秉成說，蘇先前已表示，待立院會期結束就會和蔡總統討論，有任何結論都會對外說明。

立法院總預算案預計明天完成三讀，朝野黨團屆時將協商是否要延會審查發現金的特別條例草案，按時程推估及府院說法，蘇對外宣布請辭將取決於立法院會期結束時間。民進黨幕僚認為，立法院不延會的機率高，因此蘇可能明天對外宣布辭職。

總統府副秘書長黃重諺昨天接受網路節目專訪，被問到內閣改組方向，他說，「行政團隊要怎麼進行調整，總統會根據不同階段的需要去做評估」，未正面回應、但也未否認蘇請辭或內閣改組消息。

蘇貞昌日前宣布開春後將普發6000元台幣（約197美元）現金，行政院會今天擬通過特別條例草案，草案額度上限為3800億台幣，除普發現金外，也納入蔡英文總統指示的加強韌性經濟方案，及電價補貼等適用範圍。

除了內閣改組，民進黨中央也將有大幅異動。由於副總統賴清德15日篤定贏得黨主席選舉，將自有人事布局，目前的代理秘書長林鶴明將暫時休息，不排除離開政治圈，副秘書長林飛帆因另有任務將離任。

民進黨 預算 賴清德

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