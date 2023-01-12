新聞評論／政治算計玩過頭 蘇貞昌逼走自己

行政院長蘇貞昌跳過府院例會，自行對外宣布每人發現金6000元台幣，恐怕是壓垮「蔡蘇體制」的最後一根稻草。（本報資料照片）

民進黨 敗選後，內部檢討一直避重就輕，尤以行政院長蘇貞昌仍高踞閣揆卻不改組受到最多抨擊。主要癥結在，執政團隊近年掌控偌大權力呼風喚雨，行事驕蠻霸道；如今失去民心，卻無意負責，不符合「責任政治」的精神。輿論沸沸揚揚一個多月，11日終於傳出蘇貞昌在府院例會中請辭的消息；接下來，就要看新團隊能否為僵滯的政局帶來新契機。

表面上看，蔡總統在敗選第一時間即「慰留」蘇貞昌，顯示有意讓他繼續留任；蔡英文 在元旦談話中說出理由，是要「穩定政局」。但是，在民心思變的情況下，「穩定政局」的老調，其實已形同「諱疾忌醫」的粉飾詞，反而加深各界不滿。外界原本還在猜測，內閣改組會不會在春節前或春節後發生，旋即傳來了蘇揆請辭的消息。可能原因之一，是蘇貞昌在超徵稅款發現金「還稅於民」的操作上，只顧著自己搶鋒頭，讓蔡英文陷於被動追認的窘境。退稅如此大事，府院竟無充分協調，終於使「蔡蘇體制」的最後一道防線崩解。

蘇貞昌最大的問題，是不知道自己的能力極限和權力極限，喜歡用政治權威壓人。其次，他也不知道自己的責任邊界，極端戀棧而面無愧色。2018年民進黨九合一選舉大敗，擔任閣揆才16個月的賴清德 即堅決請辭，以示負責。這次民進黨大敗，輿論皆認為中央執政不得民心要負首責，蘇貞昌當了四年行政院長，卻不覺得自己應該請辭下台，讓民眾深覺反感。

不僅如此，蘇揆還用了不少手法，為自己的留任潤色造勢。例如，行政院小編為他製作出「這男人太狠了」的宣傳片，自我歌功頌德；卻因抄襲「抖音」哏惹來一片訕笑。再如，蔡英文透過國安高層會議決定超徵稅款的運用，原本對普發現金仍有保留；蘇貞昌卻跳過府院例會，自行對外宣布每人發現金6000元台幣（約197美元）。此舉，顯示他專橫依舊，也缺乏府院協同步調的周詳，這也恐怕是促使蔡英文決心撤換他的最後一擊。

蔡總統選在這個時機改組內閣，原因有三：第一，賴清德15日即將被推選為黨主席，此後，蔡英文自兼黨主席時代的「府院黨三位一體」關係必將打破；蔡總統必須先一步調整執政團隊，以防自己的權力和威望進一步遭到侵蝕。第二，既然外界對蘇內閣的不滿持續上升，甚至重創蔡英文的支持度，藉著改組內閣，總統也多少能釋放一些內外壓力。第三，趕在春節連假前敲定新執政團隊，使得府院黨各方都有時間彼此適應，調整步伐重新出發。

無論如何，內閣改組不僅必要，也是正確的決定。遺憾的只是，改組時機來得太遲，又一直被形勢推著走，已無法讓民眾再感受到民進黨的積極任事或敏於因應。尤其可議的是，民進黨敗選後，內政部長徐國勇稱病請辭，最後卻跑去主持節目當名嘴；財政部長蘇建榮請辭返校執教，卻對還稅於民一事反嗆蘇揆，這些現象都給外界不好的觀感。此外，某些不適任的閣員則繼續戀棧，態度始終不改其囂張；種種內閣破碎不成形狀的模樣，真的讓人失望。

情勢發展至此，其實也暴露了蔡總統社會觸角鈍化的問題，包括她的決策圈日漸縮小、同質性日益升高，以及她逐漸流失的自信。這些問題，希望能藉由內閣改組，注入更多新的活力。因此，接下來就要看新執政團隊的組建，是否能納入更多有能力的專業人士，跳脫「黨內分贓」的窠臼，並一洗「一言堂」陋習。如此，或許能拿出讓民眾滿意的表現。