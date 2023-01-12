冷眼集／普發現金未扭轉頹勢 蘇貞昌動念不如歸去

2022年稅收超徵，行政院長蘇貞昌宣布普發現金每人6000元台幣，社會整體風向卻未見好轉。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌請辭幾近底定，若立法院確定13日休會，12日將是蘇貞昌最後一次主持行政院會。近四年來，蘇揆捲袖拚政績，為捍衛政策，爭議自也不少，在民進黨 敗選後，首當其衝成為「頭號戰犯」，可謂「成也衝衝衝，敗也衝衝衝」。

蘇貞昌在與總統例會傳出請辭消息。這個時間極為巧合，因為四年前的這天，蔡總統正式宣布由他接任行政院長，隨著今年度總預算 案即將三讀，階段性任務達成，蘇也可藉此為閣揆生涯畫下圓滿句點。

2018年剛選完新北，蘇貞昌不顧「敗選者聯盟」罵名，接下閣揆燙手山芋，有決斷、有魄力，向來是政壇老將給外界印象。蘇一上任即展現拚勁，對外要求部會首長宣傳政策要接地氣，除了要直白、一聽就懂，還要有吸引力；對內治軍嚴謹，卻又充分授權，時常勉勵官員勇於任事。

從蘇內閣琅琅上口的各項政績，諸如非洲豬瘟、同婚專法、抗旱、缺電、防疫，再到班班有冷氣、年年調升基本工資、社福津貼補助加碼。在蘇帶領下，行政團隊確實回穩，隨著2020年蔡英文大勝、2021年四大公投未通過，確立施政方向獲得民意支持，「蔡蘇體制」儼然登上權力最高峰。

然而自認最接地氣的蘇貞昌，不僅剛上任就為邊境 防檢對官員發飆；遇上民意代表，卻把擔任律師的能言善辯轉化為國會吵架王，種種詢答片段傳出，形象大傷。

去年九合一大選民進黨再敗，難敵黨內逼宮態勢，蘇貞昌率先宣布普發現金後，除了殺得總統府措手不及，社會整體風向也未見好轉，與其落入戀棧罵名，蘇終也動念不如歸去。

四年前確定回鍋閣揆前，蘇貞昌曾在臉書直播煮湯圓，他形容人生跟湯圓一樣，「熟了才會浮上來，不夠成熟就浮不起來。」這四年來的院長人生歷經驚濤駭浪，浮沉之間冷暖自知，想必這個春節，大蘇更有體悟。