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院長大舉「抗中牌」 說司法獨立卻離政治這麼近

記者 王宏舜、蕭白雪

司法院長許宗力11日在司法節學術研討會致詞時突然大舉「抗中牌」，語出驚人提醒珍惜審判獨立，否則「台灣離地獄就不遠了」。憲法高度的司法院長卻離政治太近，讓公正司法形象蒙上政治塵埃，連單純的司法節研討會都宛如「抗共保台」的競選舞台。

司法審判獨立被公認是從司法院前院長施啟揚任內所建立，歷經翁岳生、賴英照、賴浩敏等多位前後任司法院長都能維持好不容易建立起的環境，讓審判獨立如同呼吸一樣自然，逐步扎根於台灣的司法；幾位院長也都極為克制，任內極少公開發表政治性言論，只為維持司法遠離政治、獨立審判的高度。

不過，蔡英文總統就職時一手高舉司法改革大旗，另一手卻任用有違憲爭議的許宗力出任司法院長後，不僅發生過大法官急奔官邸事件，多起具政治爭議的釋憲案結果，都與執政黨採取相同見解，早已讓外界質疑司法高層宛如替執政黨背書的橡皮圖章。

司法院秘書長林輝煌曾在立法院公開說，「執政黨也曾抱怨行政法院讓他們一直輸」；但他沒說的是，司法院這幾年透過最高行政法院法官人事調度、大法官釋憲等運作下，最後判決都呈現符合「黨意」的結果。

司法要讓人民信任、讓人民珍惜、起身捍衛，除了建立完善的制度，「人」更是主要關鍵，判決能否獲得民眾信任、是否符合人民的法律感情，本可受公評；台灣民主化以來，民間訴求司法改革的聲浪從未中斷，前幾任司法院長好不容易建立起不沾染政治的審判環境，確實讓台灣的獨立審判環境在民主國家中頗受稱道。

相較於對岸，台灣的法治當然值得珍惜，但當司法院長在司法節大談軍演，要法律人有危機意識，對照執政高層頻頻釋放法院對國安案件判太輕的訊息，這樣的政治表態，真能維護審判獨立嗎？

大法官 蔡英文

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