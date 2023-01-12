余正煌發文「黨，聯合公司要攻我嗎」 律師：確實承受壓力

余正煌委任的三位律師曾威凱（左起）、張祐齊與吳俊達。（記者蘇健忠／攝影）

調查局新竹市站調查官余正煌因捲入新竹市前市長林智堅 的論文抄襲案，前天深夜他突在臉書 發文指出，「黨，聯合公司要攻我嗎？」引發外界關注是否被秋後算帳。律師表示，余正煌確實承受一些壓力，連二姊過世訃聞都不敢寫自己名字，家庭、生活、工作都受影響。

余正煌前天貼文稱：「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」。有不少調查官解讀，「黨」是指民進黨 ，「公司」則是指調查局；內部傳聞，余正煌可能是不滿考績被打乙等，或要從外勤轉調內勤。有同事替余打抱不平，認為「再怎麼算，乙等都不可能輪到他」，難怪余會不服氣。

調查局昨回應指出，該局辦理考績評核，是依考績法、考績法施行細則等規定，考核當年度工作、操行、學識、才能等表現，做出綜合評價，余正煌的考績評核程序與新竹市調站其他同仁並無差別，年度考績評核尚在作業中；人力通盤調動也是由主管職權調整，望外界勿妄加揣測。

余正煌委任律師吳俊達指出，林智堅沒有說清楚抄襲疑雲，堅稱自己是冤枉的，並不斷對外宣稱是余正煌抄襲，身在公務機關的余正煌確實感受到一些壓力，「他覺得這件事情什麼時候才能落幕？」