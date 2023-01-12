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余正煌發文「黨，聯合公司要攻我嗎」 律師：確實承受壓力

記者張宏業、林孟潔、蔣永佑／台北12日電
余正煌委任的三位律師曾威凱（左起）、張祐齊與吳俊達。（記者蘇健忠／攝影）
余正煌委任的三位律師曾威凱（左起）、張祐齊與吳俊達。（記者蘇健忠／攝影）

調查局新竹市站調查官余正煌因捲入新竹市前市長林智堅的論文抄襲案，前天深夜他突在臉書發文指出，「黨，聯合公司要攻我嗎？」引發外界關注是否被秋後算帳。律師表示，余正煌確實承受一些壓力，連二姊過世訃聞都不敢寫自己名字，家庭、生活、工作都受影響。

余正煌前天貼文稱：「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」。有不少調查官解讀，「黨」是指民進黨，「公司」則是指調查局；內部傳聞，余正煌可能是不滿考績被打乙等，或要從外勤轉調內勤。有同事替余打抱不平，認為「再怎麼算，乙等都不可能輪到他」，難怪余會不服氣。

調查局昨回應指出，該局辦理考績評核，是依考績法、考績法施行細則等規定，考核當年度工作、操行、學識、才能等表現，做出綜合評價，余正煌的考績評核程序與新竹市調站其他同仁並無差別，年度考績評核尚在作業中；人力通盤調動也是由主管職權調整，望外界勿妄加揣測。

余正煌委任律師吳俊達指出，林智堅沒有說清楚抄襲疑雲，堅稱自己是冤枉的，並不斷對外宣稱是余正煌抄襲，身在公務機關的余正煌確實感受到一些壓力，「他覺得這件事情什麼時候才能落幕？」

林智堅 臉書 民進黨

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