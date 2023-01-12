論文案開庭 林智堅自稱受害者 余正煌再告加重誹謗

林智堅因論文抄襲案遭調查官余正煌控告違反著作權法案11日開庭，林首度出庭，也是九合一大選後首度公開現身。（記者蘇健忠／攝影）

新竹市前市長林智堅 被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院昨首度傳喚林智堅出庭，林在法庭上強調，沒有動機抄襲余的論文。余正煌委任律師則提出論文比對表，稱抄襲事實非常明顯，對林智堅在法庭上宣稱自己是受害人，余的律師說：「不覺得這個說法很荒謬嗎？」

林智堅昨在律師及助理陪同下親自出庭，開庭前後面對媒體追問都未針對論文案回應，僅說「謝謝」。他的委任律師胡中瑋受訪時，喊話余正煌「不要躲在律師後面，像個男子漢站出來！」請余直接向法官說明論文中哪一段是余自己寫，哪一段又是陳明通教授的文字。

林智堅在法庭上指出，他是以2014年自己參與新竹市長選舉作為研究主題，並在指導教授陳明通指導下所完成的論文，民調 是他提供，「我沒有動機，所以當然沒有抄襲，也沒有認罪不認罪的問題」，他稱自己論文很大一部分，是引用陳明通2016年2月1日寄給他秘書的檔案中早已存在的文字。

法官詢問論文製作的地點，林智堅回應說，討論論文時間都在台北，與陳明通meeting時都在陳的辦公室，寫作論文地點台北、新竹都有，若在台北就是在學校寫，新竹則不一定。

余正煌昨天未出庭，委任律師吳俊達指出，兩本論文根據台大學倫會比對，有33個段落內容一模一樣，還有個匪夷所思的地方，1至17段落，余正煌論文皆有註釋，但林智堅論文中全不見引註。他說，當初余正煌把論文初稿寄給陳明通時，刪除引註部分，所以陳明通寄給林智堅時，或許林抄的時候沒有注意，才沒發現引註問題，可證林智堅抄襲事實非常明顯。

庭訊後雙方律師也在法庭外交鋒，吳俊達說，林智堅沒有說清楚抄襲疑雲，最荒謬的是還宣稱自己是受害人，反控余正煌操弄媒體、企圖影響新竹選情，余正煌認為，林智堅為偽裝有政治信用拖他下水，造成他名譽受損，余正煌才是林智堅選舉的無端受害者，昨加碼告林智堅加重誹謗。

林智堅的律師主張，台大學倫會的審定報告，不是法院、檢察署所囑託的鑑定人，沒有證據能力。並稱論文抄襲的學術倫理與違反著作權要件不同，律師胡中瑋反控，余正煌的碩士論文中，有22頁是複製林智堅與民調單位有共有著作權的民調語文著作，侵害林與民調單位的著作權；律師蕭雄淋還說，余正煌論文其中很多內容都是林智堅先完成的初稿、陳明通提供的參考文字，「如今余正煌拿這些文字來告林智堅，有誣告嫌疑」。