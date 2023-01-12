黑白集／陳局長不回答 陳教授卻喊冤

國安局長陳明通(右)指導林智堅(左)論文出包，陳明通出席朝野協商表示，林智堅論文門是冤案，若通過這樣提案無法接受。(本報資料照片)

財政部 長蘇建榮上月辭官，回大學教書，驚險閃過超徵風波。這兩天他以「蘇教授」身分演講，說還稅於民是假議題，應先還債才對。此話一出，被形容為「小蘇嗆大蘇」，給答應發現金的蘇揆難看，立馬有綠委則罵他「腦袋不清」。

如果蘇建榮仍然是財政部長，他還會說一樣的話，拒絕還稅於民嗎？恐怕不然。至少，蘇貞昌不會理睬其意見，仍會照發現金。「蘇教授」有說真話的權利，但「蘇部長」恐沒有堅持己見的餘地；在民粹至上的民進黨，尤其如此。蘇建榮的還債論，頂多能在課堂說給學生聽，影響不了現實大局。

無論如何，蘇教授仍敢說真話，不違背專業良知曲意迎合當局，還是值得尊敬。不像國安局長陳明通，在台大量產碩博士惹出抄襲爭議，已有林智堅 、鄭文燦兩人被撤銷學位，他卻毫無愧色。甚至，還大剌剌以「陳局長不回答陳教授的問題」，敷衍立委質詢。

蔡政府官員很懂這套「分身術」，利用角色置換，不斷在「政治責任」的門裡門外閃來閃去，兩邊不沾。蔡英文 搭行政專機為黨員輔選，玩的就是「蔡總統」與「蔡主席」的變身遊戲；這些年下來，政府與黨的界線，也漸漸模糊不清了。

林智堅抄襲案昨天開庭，陳明通又跳出來，說此案是「冤案」。請問，你現在是陳局長還是陳教授？