我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

黑白集／陳局長不回答 陳教授卻喊冤

黑白集
國安局長陳明通(右)指導林智堅(左)論文出包，陳明通出席朝野協商表示，林智堅論文門是冤案，若通過這樣提案無法接受。(本報資料照片)
國安局長陳明通(右)指導林智堅(左)論文出包，陳明通出席朝野協商表示，林智堅論文門是冤案，若通過這樣提案無法接受。(本報資料照片)

財政部長蘇建榮上月辭官，回大學教書，驚險閃過超徵風波。這兩天他以「蘇教授」身分演講，說還稅於民是假議題，應先還債才對。此話一出，被形容為「小蘇嗆大蘇」，給答應發現金的蘇揆難看，立馬有綠委則罵他「腦袋不清」。

如果蘇建榮仍然是財政部長，他還會說一樣的話，拒絕還稅於民嗎？恐怕不然。至少，蘇貞昌不會理睬其意見，仍會照發現金。「蘇教授」有說真話的權利，但「蘇部長」恐沒有堅持己見的餘地；在民粹至上的民進黨，尤其如此。蘇建榮的還債論，頂多能在課堂說給學生聽，影響不了現實大局。

無論如何，蘇教授仍敢說真話，不違背專業良知曲意迎合當局，還是值得尊敬。不像國安局長陳明通，在台大量產碩博士惹出抄襲爭議，已有林智堅、鄭文燦兩人被撤銷學位，他卻毫無愧色。甚至，還大剌剌以「陳局長不回答陳教授的問題」，敷衍立委質詢。

蔡政府官員很懂這套「分身術」，利用角色置換，不斷在「政治責任」的門裡門外閃來閃去，兩邊不沾。蔡英文搭行政專機為黨員輔選，玩的就是「蔡總統」與「蔡主席」的變身遊戲；這些年下來，政府與黨的界線，也漸漸模糊不清了。

林智堅抄襲案昨天開庭，陳明通又跳出來，說此案是「冤案」。請問，你現在是陳局長還是陳教授？

財政部 林智堅 蔡英文

上一則

調查認定性騷女部屬 原能會主委即日免職

下一則

余正煌發文「黨，聯合公司要攻我嗎」 律師：確實承受壓力

延伸閱讀

陳明通為林智堅喊冤 呂秀蓮批師生詐欺

陳明通為林智堅喊冤 呂秀蓮批師生詐欺
廢土堅笑看高嘉瑜 賴清德看不見？

廢土堅笑看高嘉瑜 賴清德看不見？
新竹球場已付11.7億 高虹安批林智堅卸責

新竹球場已付11.7億 高虹安批林智堅卸責
「報告獨點名我」林智堅發文道歉

「報告獨點名我」林智堅發文道歉

熱門新聞

陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。(本報資料照片)

冷凍庫暈倒…台23歲工讀生搬薯條冷死 麥當勞判賠15.4萬

2023-01-10 19:52
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態