廢土堅笑看高嘉瑜 賴清德看不見？

新竹球場事件引爆民進黨內互鬥。(本報資料照片)

吳怡農立委補選輸給王鴻薇，民進黨 又忙找戰犯，砲口指向綠委高嘉瑜，批她「老是修理自己人」。諷刺的是，補選前夕新竹球場被查獲非法掩埋廢棄物，號稱「親自監工」的林智堅 大放厥詞卸責，加深民進黨仇恨值。黨內無視廢土球場敗票效應，合力圍毆高嘉瑜，小智肯定樂壞了。

高嘉瑜說論文門「一屍Ｎ命」，預言神準。且看，「抄跑堅」進化成「廢土堅」，禍害民進黨不見盡頭。她只是說實話，全黨不問是非挺一人，勢必賠上社會信任，卻被同志視作叛徒討伐。這個黨沒有說真話的自由嗎？

賴清德 全台傾聽基層，開除高嘉瑜的建議不絕於耳，讓人想起扁朝「11寇」事件。當年11寇批扁家貪瀆，地下電台煽動拒投；如今執政團隊從根爛起，全黨還不讓同志出聲反省。原來，蔡英文接棒陳水扁，達成完全執政，完全貪腐最後一哩。

林智堅面對敗選土石流，仍和涉弊包商同聲鬼扯；而高嘉瑜基於職權檢討超徵稅款是行政失靈，竟遭黨內家暴，只能委屈嘆道「吾日三省吾身」。賴清德不敢嚴正以對林智堅的囂張，面對基層鍘高嘉瑜聲浪只能柔聲喊團結，這與蔡英文道德侏儒何異？

王世堅說，渾水摸魚、想幹壞事的人都呼籲黨團結；不分是非包成一堆，不叫團結，是和稀泥。賴清德別學小英裝作聽不到。