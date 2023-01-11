我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

廢土堅笑看高嘉瑜 賴清德看不見？

黑白集
新竹球場事件引爆民進黨內互鬥。(本報資料照片)
新竹球場事件引爆民進黨內互鬥。(本報資料照片)

吳怡農立委補選輸給王鴻薇，民進黨又忙找戰犯，砲口指向綠委高嘉瑜，批她「老是修理自己人」。諷刺的是，補選前夕新竹球場被查獲非法掩埋廢棄物，號稱「親自監工」的林智堅大放厥詞卸責，加深民進黨仇恨值。黨內無視廢土球場敗票效應，合力圍毆高嘉瑜，小智肯定樂壞了。

高嘉瑜說論文門「一屍Ｎ命」，預言神準。且看，「抄跑堅」進化成「廢土堅」，禍害民進黨不見盡頭。她只是說實話，全黨不問是非挺一人，勢必賠上社會信任，卻被同志視作叛徒討伐。這個黨沒有說真話的自由嗎？

賴清德全台傾聽基層，開除高嘉瑜的建議不絕於耳，讓人想起扁朝「11寇」事件。當年11寇批扁家貪瀆，地下電台煽動拒投；如今執政團隊從根爛起，全黨還不讓同志出聲反省。原來，蔡英文接棒陳水扁，達成完全執政，完全貪腐最後一哩。

林智堅面對敗選土石流，仍和涉弊包商同聲鬼扯；而高嘉瑜基於職權檢討超徵稅款是行政失靈，竟遭黨內家暴，只能委屈嘆道「吾日三省吾身」。賴清德不敢嚴正以對林智堅的囂張，面對基層鍘高嘉瑜聲浪只能柔聲喊團結，這與蔡英文道德侏儒何異？

王世堅說，渾水摸魚、想幹壞事的人都呼籲黨團結；不分是非包成一堆，不叫團結，是和稀泥。賴清德別學小英裝作聽不到。

賴清德 民進黨 林智堅

上一則

過年前普發6000元有譜?傳民進黨團將逆襲

下一則

這張居住正義牌 能讓民進黨大選加分？

延伸閱讀

王世堅被當戰犯點名開除 稱蘇貞昌下台 吳怡農就當選了

王世堅被當戰犯點名開除 稱蘇貞昌下台 吳怡農就當選了
新竹球場已付11.7億 高虹安批林智堅卸責

新竹球場已付11.7億 高虹安批林智堅卸責
和平保台是賴清德閃獨的遮風罩

和平保台是賴清德閃獨的遮風罩
新聞評論／距離主席僅一步 賴清德對綠色黑金可有答案？

新聞評論／距離主席僅一步 賴清德對綠色黑金可有答案？

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎