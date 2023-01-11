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冷眼集／蔡英文不甘跛腳 陳鄭配綠喜憂參半

記者 周佑政
陳建仁（右）與鄭文燦傳接任正副閣揆，民進黨內部喜憂參半。(本報資料照片)
陳建仁（右）與鄭文燦傳接任正副閣揆，民進黨內部喜憂參半。(本報資料照片)

民進黨九合一敗選後，傳聞已久的內閣改組逐漸明朗。前副總統陳建仁接掌行政院長幾乎已成定局。陳接閣揆，意味蔡英文總統即使歷經地方選舉重大挫敗，「後蔡英文時期」仍不甘跛腳，找來「親信」執掌行政大權，貫徹「蔡英文意志」。不過，陳不是所謂「戰鬥閣揆」，政治性格也不高，能否在選舉年重拾民進黨的社會信任，將是一大挑戰。

蘇貞昌請辭行政院長，由陳建仁及桃園市前市長鄭文燦接任正副閣揆，一直是政治圈與民進黨內「隱而不發」的大事。現在，行政院「陳鄭配」呼聲越來越高，對民進黨而言，一則以喜、一則以憂。

喜的是，民進黨敗選後，蘇內閣終於改組，在野黨私下衷心期待由蘇貞昌繼續擔任閣揆，可藉此在立法院下會期開議後，續將蘇作為「提款機」，將無法「美夢成真」。

憂的是，閣揆由先前擔任「無聲職務」的陳建仁出任，而非由具有民意基礎的鄭文燦組閣，民進黨內對於選舉年推出「戰鬥閣揆」的期待落空，陳建仁能否接地氣、端出選民「有感」的施政，先被打上問號。

其次，比起蘇貞昌、鄭文燦等「老民進黨人」，陳建仁的「政治性格」相對不高，陳接行政大權，執掌內政權力與資源的分配重任，能否壓抑敗選後已處於躁動狀態的黨內各派系，以及派系是否「服氣」，將是一大考驗。

再者，陳建仁是名副其實的「蔡英文親信」，蔡總統找來陳建仁組閣，凸顯在地方選舉敗選後、「後蔡英文時期」，蔡仍想掌握政務權力，不願意跛腳，這對即將擔任民進黨主席的賴清德，恐是「芒刺在背」，賴清德所屬新潮流系雖未必公開反彈，卻難免充滿怨言。

民進黨敗選後，蔡英文請辭黨主席，賴清德同額競選，已篤定將擔任黨魁。原本外界就揣測，未來民進黨將出現蔡英文與賴清德黨在黨政兩端可能出現「雙頭馬車」，黨政磨合亟待考驗。

如今，由陳建仁掌行政院，賴清德如何與「蔡陳集團」互動，有待觀察；而對陳建仁而言，如何在蔡總統與即將代表民進黨出征2024的賴清德之間取得平衡，已是「更上層樓」後就要面對的難題。

民進黨 蔡英文 賴清德

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