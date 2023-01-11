冷眼集／黃偉哲上火線 幫賴清德守「本命區」？

副總統賴清德 巡迴全台政見說明會最後一站選在台南市，由於他曾說每次選舉民進黨 在台南都拿下最高票、就像第四棒強棒，台南黑金傳聞恐成未來競選包袱，台南市長黃偉哲10日突然舉行記者會，針對近來重大爭議事件親上火線說明，引發外界聯想。

民進黨去年底九合一敗選、蔡英文總統辭任黨主席後，賴清德在各方勸進下參選黨主席，本命區台南市卻接連出狀況。

先是台南88槍槍擊事件爆發黑金企圖干涉議長選舉傳聞、民進黨前中執委郭再欽涉學甲爐碴案遭訴，接著經發局長陳凱凌涉貪遭收押、檢方偵辦議長賄選案，一連串黑金介入、官箴敗壞事件一件件發生，連前議長郭信良喊話「台南處理不好，如何選總統」、國民黨前議員謝龍介諷民進黨「黑出於藍」籲賴「關心台南」。

台南問題成為賴清德扛下帶領民進黨繼續執政所不得不面對的問題，在各界矛頭指向市長黃偉哲後，黃10日親上火線說明，用意不言可喻，但他雖強調面對貪瀆不護短，也會以透明公開杜弊，網路留言不難看出仍有許多市民不滿。

台南爭議案件連環爆，早成為全國關注議題，黃偉哲卻被認為魄力不足進行整頓，事後發言也像「政論節目來賓」，好像是局外人討論，殊不知自己就是風暴 中心、沒有檢討自己；賴清德14日「向黨員報告」政見說明會，黃偉哲恐怕也要面對黨員的砲火或質疑，這或許是他提前舉行記者會說明的原因。