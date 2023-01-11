我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

冷眼集／黃偉哲上火線 幫賴清德守「本命區」？

記者吳淑玲、唐秀麗

副總統賴清德巡迴全台政見說明會最後一站選在台南市，由於他曾說每次選舉民進黨在台南都拿下最高票、就像第四棒強棒，台南黑金傳聞恐成未來競選包袱，台南市長黃偉哲10日突然舉行記者會，針對近來重大爭議事件親上火線說明，引發外界聯想。

民進黨去年底九合一敗選、蔡英文總統辭任黨主席後，賴清德在各方勸進下參選黨主席，本命區台南市卻接連出狀況。

先是台南88槍槍擊事件爆發黑金企圖干涉議長選舉傳聞、民進黨前中執委郭再欽涉學甲爐碴案遭訴，接著經發局長陳凱凌涉貪遭收押、檢方偵辦議長賄選案，一連串黑金介入、官箴敗壞事件一件件發生，連前議長郭信良喊話「台南處理不好，如何選總統」、國民黨前議員謝龍介諷民進黨「黑出於藍」籲賴「關心台南」。

台南問題成為賴清德扛下帶領民進黨繼續執政所不得不面對的問題，在各界矛頭指向市長黃偉哲後，黃10日親上火線說明，用意不言可喻，但他雖強調面對貪瀆不護短，也會以透明公開杜弊，網路留言不難看出仍有許多市民不滿。

台南爭議案件連環爆，早成為全國關注議題，黃偉哲卻被認為魄力不足進行整頓，事後發言也像「政論節目來賓」，好像是局外人討論，殊不知自己就是風暴中心、沒有檢討自己；賴清德14日「向黨員報告」政見說明會，黃偉哲恐怕也要面對黨員的砲火或質疑，這或許是他提前舉行記者會說明的原因。

民進黨 賴清德 風暴

上一則

健保署3人洩國安局、軍情局人員個資 竟長達13年

下一則

台南議長賄選連環爆 黃偉哲：不卸責、不逃避

延伸閱讀

王世堅被當戰犯點名開除 稱蘇貞昌下台 吳怡農就當選了

王世堅被當戰犯點名開除 稱蘇貞昌下台 吳怡農就當選了
觀察站／「賴主席」止敗 一路硬仗

觀察站／「賴主席」止敗 一路硬仗
和平保台是賴清德閃獨的遮風罩

和平保台是賴清德閃獨的遮風罩
新聞評論／距離主席僅一步 賴清德對綠色黑金可有答案？

新聞評論／距離主席僅一步 賴清德對綠色黑金可有答案？

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
前駐美代表沈呂巡。（本報資料照片）

專文：飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

2023-01-09 22:28
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎