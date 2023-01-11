台南議長賄選連環爆 黃偉哲：不卸責、不逃避

台南市長黃偉哲（右）10日臨時舉行記者會，針對近來重大爭議案件親上火線說明。（記者吳淑玲／攝影）

台南市接連發生學甲槍擊 、爐碴弊案、光電利益及經發局前局長陳凱凌涉貪遭收押等重大爭議案件，外界對市長黃偉哲有不少質疑，黃昨表示外界傳言多，不推諉責任也不逃避問題，並強調陳凱凌是市府主動函送地檢署，未來會以更透明公開防弊。

台南市官箴、治安、環境、光電設置等爭議連環燒，黃偉哲昨率市府秘書長方進呈、副秘書長邱忠川、市警局長方仰寧、經發局長林榮川、政風處長高伯陽、環保局代理局長侯俊彥出面說明。

黃偉哲說，陳凱凌是市府主動查辦案件，「不會護短、也不會掩蓋真相」，去年5月政風處簽呈公文，啟動相關行政調查，6月把調查報告函送台南地檢署，市府並全力配合檢調。

政風處長高伯陽表示，去年6月14日調查完成後函送地檢署，沒拖延也沒包庇；雖在議會專案報告「行政查無不法」，但刑事不法移由司法機關調查。

有關爐碴弊案，邱忠川表示前市長賴清德 已廢止行為人執照，黃偉哲任內也主動清除爐碴、移送檢調，目前農地已清除完成，工業區掩埋爐碴在4月底前陸續清除，其中一塊有合法工廠營運地號，繼續監測環境。

太陽光電設置部分，黃偉哲說要更公開透明，再生能源是國家發展重要方向，台南光照充足發展光電，但引起許多紛爭，有因生活受影響抗議，有因工程施做及利潤 爭端；經發局長林榮川說，透過改革聯審機制將資訊公開並提升審查效率，收文七天內排審，需修正以三個月為限，期限一過就退件，讓有心人士無法上下其手。

黃偉哲昨也肯定市警局長方仰寧兩年表現，指方戮力從公、認真努力，今天將與警政署長黃明昭洽談新警局長人選，「能辦好治安的局長就是好局長」。黃明昭則說，方因科室主管（莊武能）涉違法受連帶處分，也自請處分，會調回警政署。