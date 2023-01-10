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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

王鴻薇提黨外合作 2024民調納柯文哲、郭台銘

台灣新聞組／台北10日電
台北市第三選區立委當選人王鴻薇（左）9日接受廣播電台專訪，離開時有民眾比讚支持。(記者許正宏／攝影)
台北市第三選區立委當選人王鴻薇（左）9日接受廣播電台專訪，離開時有民眾比讚支持。(記者許正宏／攝影)

前天甫贏得台北市立委補選的北市議員王鴻薇昨天表示，當前氛圍若延續到2024，國民黨就會贏，但中間還有很多變數，例如立委提名、不分區立委名單、總統人選的產生方式。

王鴻薇認為，國民黨勝選方程式是推出最強候選人，民調應納入不在黨內的民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘，不要拘泥只提黨籍人選。

「國民黨應記取2018年的教訓。」王鴻薇昨天接受電台專訪表示，當時國民黨在地方選舉大勝，沒有人想到之後總統選舉會輸，被勝利沖昏頭，後來內部亂成一團，大家應該如履薄冰；2024年的選舉，應該把非黨內人士如郭台銘、柯文哲納入，才有合作可能。

王鴻薇說，柯文哲第一次選台北市長時，民進黨將其納入民調，發現柯民調第一，民進黨就不推人選，國民黨也該如此，不要拘泥只提國民黨籍人選，她已經想一陣子了，因為大家最終目標就是政權輪替，否則像新竹棒球場這樣的弊端永遠不見天日。她說，納入民調是第一步，合作是第二步，她一定支持最強人選。

國民黨文傳會副主委林家興回應表示，國民黨會堅持走對的路，提對的人，團結非綠陣營，找出民眾認同的最好、最強人選；郭台銘辦公室則對此沒有回應。

柯文哲昨訪基隆市府被問到此問題，回稱「半年後再來回答」。

王鴻薇昨表示，自己對這次選舉成績很滿意，小贏對手的結果，讓她可以提醒、警惕自己，未來要更努力。

國民黨 民調 柯文哲

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