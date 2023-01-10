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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

陳吉仲：退休後回屏東養豬 蘇貞昌稱要當助手

記者彭宣雅／台北10日電
農委會9日舉辦第33屆10大神農及模範農民頒獎典禮，邀請行政院長蘇貞昌（右）出席，農委會主委陳吉仲（左）致詞時不斷強調蘇院長的施政幫助了許多農民。(記者許正宏／攝影)
農委會9日舉辦第33屆10大神農及模範農民頒獎典禮，邀請行政院長蘇貞昌（右）出席，農委會主委陳吉仲（左）致詞時不斷強調蘇院長的施政幫助了許多農民。(記者許正宏／攝影)

行政院長蘇貞昌上周六在圓山飯店宴請農委會一級主管，不僅被解讀是「畢業餐會」，會中蘇跟農委會主委陳吉仲說「我們到時候都要一起回屏東」，更引發揣測。陳吉仲昨說，他屏東老家養豬設備還在，他退休要回屏東養豬，「蘇院長說要當我助手」。但兩人是否都不留任，陳吉仲未正面回應。蘇在現場則未受訪。

蘇貞昌與陳吉仲昨出席十大神農及模範農民頒獎典禮，陳吉仲致詞時不斷強調過去4年蘇院長的施政幫助許多農民，因有經費支持，政策得以執行。換蘇貞昌上台致詞時，則大讚陳吉仲任內完成多項農業政策，說他是豬農之子、留美博士，對農業很了解，還請他起身接受眾人鼓勵。兩人互捧政績。

陳吉仲說，他與蘇都是屏東人，多次回屏東故鄉，很多重大建設感謝蘇院長幫忙，包括東港深水碼頭五個月完成，讓更大噸數的漁船可進入漁港；所有冷鏈也在蘇的支持下，國際物流中心在屏東科技園區完成，還有很多自動化機械化全在執行，讓屏東農產品價格維持在很好的水準。

陳吉仲說，他有榮幸在蘇院長帶領下做這工作，「當然隨著院長的腳步」，未來在屏東，還有很多機會在農業部門一起努力。陳吉仲還提及，上周院會中，他向蘇貞昌及其他部會首長說，如果他退休，他家兩個豬籠都還在，他要回來養豬，當時蘇還回說要當陳的助手，蘇也養過豬。

退休 農業部

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