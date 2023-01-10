準備入閣？鄭文燦閃辭足協理事長挨批

桃園市前市長鄭文燦（左）去年11月從台日關係協會前會長邱義仁手中接任中華足協理事長，短短兩個月就辭職。(圖：中華足球協會提供)

中華足球 協會理事長鄭文燦去年底提出書面辭呈，足協昨天召開臨時理監事會，通過他卸下理事長身分，並成立理事長改選的選舉委員會，將於45天內由會員大會選出新理事長。

去年11月8日上任的鄭文燦，成足協史上任期最短的理事長。鄭文燦去年12月30日請辭，強調「階段性任務結束」，因此依照原來規畫，在世界盃 足球賽後辭去理事長，並請足協副理事長蕭永福代理職務。

鄭文燦表示，自己一向喜愛足球、支持台灣足球運動發展，在桃園市長任內積極推動桃園足球發展、協助足協籌措募款有專屬辦公室，現雖卸下足協職務，未來不論哪個位置，仍將繼續以「永遠足球志工」身分，支持台灣足球前進。

鄭文燦辭去足協理事長，被認為與準備入閣有關。因為，依國民體育法，現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任具國際體育組織正式會員資格之全國性體育團體的理事或監事。但時代力量前立委黃國昌昨天痛批鄭文燦，去年10月才當選足協理事長，就任短短兩個月後就請辭，這是把肩負台灣足球發展責任的足協當成呼之即來、揮之即去的免洗筷，這種不負責任的態度，難道不需要公開道歉？

國民黨 立法院黨團總召曾銘宗說，鄭文燦做桃園市長這麼久，想去接足球協會也部署很久，結果才兩個月就辭職，這是把足球運動和足球協會當什麼？這樣來來去去，一點都不尊重足球界，而且為什麼會有這樣的決定和安排，鄭文燦必須出來說清楚講明白。

民進黨團幹事長羅致政表示，這件事情還是要由本人說明，他無法揣測鄭文燦的原因跟動機。

黃國昌在臉書發文，指鄭文燦去年10月才當選足協理事長，卻在就任短短兩個月後請辭；鄭文燦聲稱因為世界盃開踢在即，足協不能沒有理事長，所以才必須暫時擔任領導者的角色，隨著世足結束他也卸下職務，先不要說這與他當初接任足協理事長時的說法迥異，「台灣根本沒有參加世界盃，到底與世界盃何干？」

黃國昌質疑，如果真的要講世界盃，最有關係的應該是2018年體育署補助推動的「六年足球發展計畫」，但是迄今為止的成效，從最直觀的排名來看，2018年124名，去年則退步到157名；世界盃期間，除了足協理事、澎湖縣議會副議長陳雙全等人到卡達觀看冠亞軍戰，足協到底做了什麼？