冷眼集／蘇貞昌發錢蓄積聲望 由子孫埋單

行政院長蘇貞昌。（記者許正宏／攝影）

近兩年稅收大幅超徵，行政院長蘇貞昌日前宣布將普發現金6000元（台幣，下同，約197美元），對於超徵稅收要優先「還稅」或「還債」，甫卸任的財政部 長蘇建榮提出不同看法，小蘇著眼的是當政府有錢就花、沒錢就借，對子孫是否造成世代不公，大蘇的選擇與其說是接地氣，不如說更在意蓄積自己的政治聲望。

當蘇建榮還在擔任財政部長時，一直被認為是蘇內閣中的乖乖牌，在蘇揆的強勢領導風格下，小蘇對長官的要求雖不到來者不拒，但以使命必達形容也不為過，只是為了求全，他也多次向外界表達「擋得很辛苦」，如今卸下財長身分，蘇教授得以毫無保留的說老實話，但如果還是蘇部長，恐怕也只有埋單的分。

過去蘇建榮最以「遵守財政紀律」自豪，掌舵財政部四年多，至去年底為止，總預算 實質還債共3700餘億元，因此被形容為「最會償債」的財長，但如今一有多餘收入就發紅包，看在「還債部長」的眼裡，心中感受自然五味雜陳。蘇揆打政治算盤、過度順應民粹予取予求，財政紀律被當成塑膠。而從權力鬥爭的角度來看，蘇揆搶在蔡總統之前宣布普發現金，被認為是政治算計的結果，如今「小蘇」開嗆「大蘇」，是否與蔡蘇之間的暗潮洶湧的矛盾有關，也頗令人玩味。

蘇教授以「假議題」來形容還稅於民有其道理，因為稅收超徵是政府籌編稅課收入時失準，並非違法向人民多課稅，既然不是違法課稅，哪有「還稅」的道理。此外，他也以「豈有此理」回應外界抨擊財政部「行政失靈、違法超徵」，並認為這是對所有稅務從業人員嚴重汙衊，而他的說法也是在幫自清，畢竟這幾年無論稅收超徵或短徵，都是他在擔任財政部長任內，這樣的指控，他自然不平則鳴。

而蘇教授昨天最想表達的，則是超徵稅款應該優先還債，而不是先用來發現金，就算稅收有超徵，政府也不一定會有歲計賸餘，且根據預算法規定，編列下年度預算時，會把以前年度的賸餘，拿來編制未來預算財源一部分，如今政府提早把錢花掉，要把單年度剩餘拿出來，等於是沒有進入正常預算體系，形同「口袋有錢就花掉，不夠就向子孫拿」，發現金等於是給當前世代享用，卻要由後代子孫埋單。

最後是成效面，普發現金難以針對特定族群達到紓困 振興效果，景氣低迷民眾拿到錢，多數可能只會存起來，難以看到任何經濟效益。

再者，民眾拿到錢可能視為「還稅」，不會因此感謝政府，政府此舉「吃力不討好」，未來若有超徵稅收，恐怕都要面臨一次還稅於民的壓力，當「潘朵拉盒子」被打開，不論誰執政，恐怕都將成為棘手議題。