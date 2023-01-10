王世堅被當戰犯點名開除 稱蘇貞昌下台 吳怡農就當選了

民進黨北市議員王世堅9日受訪表示，「如果蘇貞昌7日可以下台，吳怡農8日就上了，就當選了」。（記者林麗玉／攝影）

九合一選舉、嘉義市長選舉和北市立委補選，民進黨 三連敗，黨內傳出建議開除立委高嘉瑜及台北市議員王世堅黨籍。王世堅昨天批新竹前巿長林智堅「草包幹壞事……還敢在那裡說三道四」，還說「如果（行政院長）蘇貞昌前天下台，（北市立委補選候選人）吳怡農昨天就當選了」。美麗島電子報董事長吳子嘉昨也表示蘇貞昌「垮定了」，13日立院休會後一定要總辭，如果蘇貞昌不下台，賴清德 2024根本沒有辦法選下去了。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，王世堅昨天不僅再罵蘇貞昌，還大罵林智堅，強調自己絕不主動退黨，「現在民進黨只是鞋子穿錯腳，鞋帶鬆了沒有綁、鞋子裡面有石頭，這是都可以解決的事情。」

高嘉瑜日前批評超徵稅收是行政失靈，並非政績，引發黨內反彈；民進黨主席補選候選人賴清德前天在台中舉行座談，也有基層黨員要求開除高黨籍。民進黨立法院黨團昨舉行黨團會議，高嘉瑜受訪表示，「對於要說我是戰犯，我也是繼續檢討」，如有需說明的地方，她都可以親自跟大家說明。

王世堅昨點名新竹棒球場事件表示，「誰幹壞事就該把誰揪出來，還在秀監工照，那很噁爛，什麼都不懂的草包，就是出了這些傢伙混水摸魚，拿著綠旗搖一搖，希望大家傻傻跟隨」。

媒體問王世堅，草包是林智堅嗎？王說，「對，我就是指他，他還敢在那邊說三道四」，林現在還在說工程還沒驗收，12億元（台幣，下同，約4000萬美元）工程款已被領走11億7000萬元，還沒驗收怎麼剩2.5%？「若當事人講這話，他就應該要被檢調調查，甚至要收押，天啊這個已經明顯違法。」

台北中國時報報導，吳子嘉昨接受媒體專訪，批蘇貞昌是「敗戰內閣」，把民進黨「輸光光、賠光光」，還想繼續做閣揆，「這種事情只有蘇貞昌做得出來」。近來治安大壞，就是因蘇「私心自用」，與前內政部長徐國勇、前警政署長陳家欽內鬥，把警察 體系格局都鬥垮了。

吳子嘉強調，警察升遷有一定倫理制度，蘇只因黃明昭在他當台北縣長時，擔任台北縣刑警大隊長，就不顧警界倫理硬是升黃，「這個就是『用人唯私』」，一旦警察倫理被打破，很多人開始擺爛不管，黑道就跑出來，所以，蘇貞昌對台灣是非常大的禍害。

至於民進黨代理主席陳其邁力挺蘇留任，他認為，陳是出來幫蔡英文說話，但並非要蘇留任，而是暗示蘇走人，如果蘇和民進黨中常委黃承國無法弄走，賴清德2024根本沒有辦法選下去了。