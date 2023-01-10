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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

黑白集／蔡英文跛腳成定局 蘇貞昌補刀架空

黑白集
蔡英文總統任期僅剩年餘，跛腳已成定局。（本報資料照片）
蔡英文總統任期僅剩年餘，跛腳已成定局。（本報資料照片）

蔡英文因敗選辭去民進黨主席職位，她的總統任期則僅剩年餘，跛腳已成定局。細看稅收超徵「發現金」的決策，蔡總統不僅「跛腳」，國政上甚至已被「架空」。

是否撤換蘇揆，蔡總統舉棋不定，使蔡蘇二人的滿意度每下愈況。對蘇貞昌下台的機率及時機，眾說紛紜：有說待總預算審畢再換，有說因無人接手，所以要讓他撐完總統任期。可以確定的是，蘇貞昌不想下台，所以他接連出招，動作頻頻。

蔡總統元旦文告對普發現金原持高度保留，蘇貞昌隔日卻直接宣布發放。甚至有一說稱，蔡總統原擬俟「新院長」上任再發紅包，卻被蘇揆先一步搶發。看來，四年來「合作無間」的蔡蘇體制，已現裂痕。蔡總統慘遭閣揆打臉，心中想必五味雜陳。

蔡蘇不和由來已久，唯因情勢各取所需，兩人才能維持四年和平。蘇貞昌不想走，在不確定蔡總統的意向下，他以搶發現金展現無請辭意願，並藉此逼蔡英文表明態度。蘇貞昌此舉，也是撇開蔡總統，向民意靠攏。如果他留任，未來政策怎麼走，未必聽蔡總統的。

經過這番暗中角力，若讓蘇貞昌留任，蔡總統權力勢將再被限縮。剩下的任期，將變「內閣制」。就算換了閣揆，等到賴清德出任主席，她仍難逃跛腳。蔡總統應沒料到，在自己跛腳上補刀的，竟會是蘇貞昌吧！

蔡英文 賴清德 預算

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