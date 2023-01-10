我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

前財長蘇建榮嗆蘇貞昌：還稅於民假議題 不應債留子孫

記者巫其倫、陳右豪、朱冠諭／台北10日電
財政部前部長、台北大學財政學系教授蘇建榮表示，還稅於民是假議題，政府有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於債留子孫。（中央社）
財政部前部長、台北大學財政學系教授蘇建榮表示，還稅於民是假議題，政府有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於債留子孫。（中央社）

台灣稅收連續兩年超徵逾4000億元（台幣，下同，約131.23億美元），「還稅於民」聲浪排山倒海而來，行政院長蘇貞昌日前宣布全民普發現金6000元，去年底返回校園的財政部前部長蘇建榮昨天表示，「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於是債留子孫，更何況現在總預算加特別預算還是財政赤字。

財政部今天下午公布去年全年稅收統計，據了解，去年稅收超徵金額高於預估的4500億元，至於是否接近5000億元，財部官員則不願證實。超徵金額高於預期，「超徵紅包」是否會再加碼？官員表示，這必須由行政院通盤考量。

前財長蘇建榮去年12月25日以借調期滿為由離任，返回台北大學任教。台灣金融研訓院昨天舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，蘇建榮以台北大學財政學系教授的身分出席發表演講。他表示，「我不知道今天媒體效應會有多大，但我還是要基於財政專業，把事實說出來」。

蘇建榮擔任財長期間，財政部官員私下都以小蘇、大蘇暱稱形容他與行政院長蘇貞昌，如今在超徵稅收的運用上，昨上演「小蘇開嗆大蘇」，究竟是小蘇卸下財長後的「老實說」，或是背後有政治動機，引發揣測。

針對外傳蘇貞昌搶先在曾文水庫聯訪時宣布普發現金6000元，讓府方措手不及，蘇貞昌昨天表示，在蔡英文總統主持的國安會議上已經明白裁示，稅收超徵金額其中的1800億元，除了預留因應不時之需外，還要全民共享，並請行政院規畫之後，適時向外界公布，「所有的作業我們都是這樣一步一步來。」

蘇建榮說，「還稅於民」是假議題，要看「民」的定義是什麼；「民」是這代人，也是下一代的人，我們這一代已跟下一代借很多錢來花，有多餘的錢就該用來償還，不能因有多餘的收入就多花。

他表示，更何況現在總預算加特別預算還是財政赤字，除非借來的錢用在下一代可享用的公共建設或服務上。

至於超徵稅收要怎麼用？蘇建榮指出，第一是優先用於減債，不必舉新還舊、實質減債，以增加未來因應重大事件發生時的財政韌性；第二是應該留供未來融通赤字預算財源，減少舉債融通壓力；第三是很多國際組織強調的「包容性成長」，讓弱勢族群獲得經濟成長果實，避免對已享有經濟果實的人「錦上添花」，以落實包容性成長的精神。

針對財政部遭批「行政失靈、違法超徵」，蘇建榮表示，「豈有此理」。他說，稅收實徵數多於預算數，是經濟成長帶來稅源擴增的結果，「絕不接受有心人士違法徵稅的指控」，這種說法是對所有稅務從業人員嚴重汙衊。

預算 財政部 蔡英文

上一則

王世堅被當戰犯點名開除 稱蘇貞昌下台 吳怡農就當選了

下一則

澳洲認定詐欺 王立強申請庇護遭拒 可能被驅逐

延伸閱讀

民進黨人士：蘇貞昌發現金 府措手不及

民進黨人士：蘇貞昌發現金 府措手不及
畢業餐會？ 蘇貞昌罕見連4天宴請閣員

畢業餐會？ 蘇貞昌罕見連4天宴請閣員
黑白集／蘇類抖音邀功 袁世凱甘拜下風

黑白集／蘇類抖音邀功 袁世凱甘拜下風
蘇貞昌發錢保位 王世堅酸：那個男人耍賴 像袁世凱

蘇貞昌發錢保位 王世堅酸：那個男人耍賴 像袁世凱

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼