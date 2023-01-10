前財長蘇建榮嗆蘇貞昌：還稅於民假議題 不應債留子孫

財政部前部長、台北大學財政學系教授蘇建榮表示，還稅於民是假議題，政府有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於債留子孫。（中央社）

台灣稅收連續兩年超徵逾4000億元（台幣，下同，約131.23億美元），「還稅於民」聲浪排山倒海而來，行政院長蘇貞昌日前宣布全民普發現金6000元，去年底返回校園的財政部 前部長蘇建榮昨天表示，「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於是債留子孫，更何況現在總預算 加特別預算還是財政赤字。

財政部今天下午公布去年全年稅收統計，據了解，去年稅收超徵金額高於預估的4500億元，至於是否接近5000億元，財部官員則不願證實。超徵金額高於預期，「超徵紅包」是否會再加碼？官員表示，這必須由行政院通盤考量。

前財長蘇建榮去年12月25日以借調期滿為由離任，返回台北大學任教。台灣金融研訓院昨天舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，蘇建榮以台北大學財政學系教授的身分出席發表演講。他表示，「我不知道今天媒體效應會有多大，但我還是要基於財政專業，把事實說出來」。

蘇建榮擔任財長期間，財政部官員私下都以小蘇、大蘇暱稱形容他與行政院長蘇貞昌，如今在超徵稅收的運用上，昨上演「小蘇開嗆大蘇」，究竟是小蘇卸下財長後的「老實說」，或是背後有政治動機，引發揣測。

針對外傳蘇貞昌搶先在曾文水庫聯訪時宣布普發現金6000元，讓府方措手不及，蘇貞昌昨天表示，在蔡英文 總統主持的國安會議上已經明白裁示，稅收超徵金額其中的1800億元，除了預留因應不時之需外，還要全民共享，並請行政院規畫之後，適時向外界公布，「所有的作業我們都是這樣一步一步來。」

蘇建榮說，「還稅於民」是假議題，要看「民」的定義是什麼；「民」是這代人，也是下一代的人，我們這一代已跟下一代借很多錢來花，有多餘的錢就該用來償還，不能因有多餘的收入就多花。

他表示，更何況現在總預算加特別預算還是財政赤字，除非借來的錢用在下一代可享用的公共建設或服務上。

至於超徵稅收要怎麼用？蘇建榮指出，第一是優先用於減債，不必舉新還舊、實質減債，以增加未來因應重大事件發生時的財政韌性；第二是應該留供未來融通赤字預算財源，減少舉債融通壓力；第三是很多國際組織強調的「包容性成長」，讓弱勢族群獲得經濟成長果實，避免對已享有經濟果實的人「錦上添花」，以落實包容性成長的精神。

針對財政部遭批「行政失靈、違法超徵」，蘇建榮表示，「豈有此理」。他說，稅收實徵數多於預算數，是經濟成長帶來稅源擴增的結果，「絕不接受有心人士違法徵稅的指控」，這種說法是對所有稅務從業人員嚴重汙衊。