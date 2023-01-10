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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

政院駁「還稅於民」 稱共享經濟成長果實

記者劉宛琳、鄭媁／台北10日電
行政院發言人羅秉成表示，普發現金並非在還稅於民的概念下，是疫後經濟成長的果實與全民共享。（本報資料照片）
行政院發言人羅秉成表示，普發現金並非在還稅於民的概念下，是疫後經濟成長的果實與全民共享。（本報資料照片）

針對前財長蘇建榮昨天表示，「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務。行政院發言人羅秉成表示，普發現金並非在還稅於民的概念下，是疫後經濟成長的果實與全民共享；總統是以國安高度盱衡國際情勢，所做的政策選擇。

羅秉成表示，去年有4500億元（台幣，下同，約147.64億美元）稅收的預算數實收超過預期，這些都是合法稅收，既然是合法稅收就沒有還的問題，普發現金的政策並非在還稅於民概念之下，是疫後經濟成長的果實與全民共享。就像未達課稅標準、未繳稅的人也很多，卻一樣可拿6000元，所以不會是還稅於民的概念。

羅秉成說，政府若有歲計賸餘，債務償還當然是政策選項之一，這必須在財政韌性上去評估，在蔡總統執政下，經濟表現良好，過去幾年皆有賸餘，還債數也是歷年來最多。針對中央可運用的3800億元，總統是用國安高度盱衡國際情勢，從總體經濟角度去因應變局。

他指出，疫情之後大家都很辛苦，讓經濟動能能夠維持也非常重要，財政必須兼顧，在政策選擇上，政府將稅收成果與全民共享，而2000億元分別用於補強勞健保財務缺口，以及加強國家韌性、避免受到國際衝擊，這是總統在此高度上所做的政策上的選擇，每個時候這筆錢如何運用，仍有政策上各面向的考量。

國民黨團總召曾銘宗表示，蘇建榮離開財政部長位子沒有幾天，就直接打臉蔡政府。既然超收是事實，還稅於民也是事實，「我看蘇建榮打臉蔡政府才是假議題」。

疫情 健保 預算

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