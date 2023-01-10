管碧玲提修法不補助落跑選舉 王鴻薇嗆：蹭我蹭夠久了

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇(紅色外套者)今天到草埔市場謝票、發春聯，受到民眾和攤商熱情歡迎。(記者徐偉真／攝影)

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇上月剛當選北巿議員又立刻投入立委選舉，民進黨 立委管碧玲提出要修法不補助第二次的選舉。王鴻薇今天說，管碧玲「蹭」她也蹭夠久了，管碧玲是立委，要就趕快修法趕快通過，不用這麼多口水。

王鴻薇投入立委補選以來不斷被綠營質疑「落跑」，管碧玲日前主張，她將和內政部研議，提案修法不補助第二次的選舉。

王鴻薇今天到松山區草埔、南京市場謝票及發春聯，活動前接受媒體聯訪。王鴻薇說，管碧玲蹭她也蹭夠久了，管碧玲是立委，要就趕快修法趕快通過，不要用口水或一直放話，「她蹭我也蹭夠久了」。

王鴻薇說，民進黨就是「雙標黨」，民進黨也很多公職人員帶職參選，南投縣長前候選人蔡培慧也是選完縣長立刻選立委，民進黨領補助款就沒問題，現在故意針對王鴻薇，但她不會隨民進黨這個雙標黨起舞。

王鴻薇選上立委，高雄市議員陳致中批評王鴻薇此舉是替新北市長侯友宜 未來參選總統「開綠燈」。王鴻薇說，對於陳致中說的話，她不想回應。

王鴻薇昨天接受專訪時提國民黨 的2024勝選方程式就是推出最強人選，鴻海創辦人郭台銘和台灣民眾黨主席柯文哲都應納入民調。她今天說，大家共同的想法就是2024國民黨要推出最強人選，下架民進黨，她沒有和任何人具體討論，但相信一定有和她一樣想法的人。

媒體追問國民黨是否有足夠底氣和柯文哲合作？王鴻薇說，勝選方程式就是推出最強的人選，她認為只要是在野大聯盟都有合作空間。

媒體再問這樣的說法會不會對侯友宜不好意思？王鴻薇說，她很很感謝侯友宜補選期間幫她站台，相信侯友宜不是小家子氣的人，他現在民氣很強，輔選兩次一次到中山區、一次到松山區，她在旁邊親眼看到台北市民對他熱烈回應，這樣的勝選方程式對侯友宜也是好的。