我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed官員潑冷水 史坦普回到平盤 大型科技股照漲

蛋蛋危機持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

日本學者小笠原：吳怡農打得很好 但要說民進黨止跌言之過早

中央社台北9日電
民進黨台北市立委補選候選人吳怡農選舉落敗，昨天謝票時，仍舊感謝選民的支持。記者曾原信／攝影
民進黨台北市立委補選候選人吳怡農選舉落敗，昨天謝票時，仍舊感謝選民的支持。記者曾原信／攝影

台北市第3選區立委補選由國民黨籍王鴻薇勝選。日本東京外國語大學教授小笠原欣幸今天分析，國民黨在此區支持結構強大，基於目前政治氣氛，吳怡農的選戰打得很好，民進黨或許會覺得欣慰，但要說民進黨已止跌，還言之過早。

第10屆立委台北市第3選區（中山、北松山）立委蔣萬安出任台北市長後，缺額補選8日舉行，據台北市選委會統計，投票率43.35%，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票、52.26%得票率當選，民進黨候選人吳怡農得到5萬4739票，得票率47.27%。

小笠原欣幸過去幾次準確預測台灣選舉結果獲關注，他今天透過臉書發布對這次立委補選的看法指出，國民黨歷來在第3選區擁有強大支持基礎，而在改為單一選區制後，民進黨在此選區未曾獲勝。

他分析，王鴻薇的當選符合預期，但並非壓倒性勝利。基於目前政治氣氛，吳怡農可以說打得很好，民進黨或許會覺得很欣慰，但是要說民進黨已止跌，還言之過早。

小笠原說，這次補選投票率43.4%，僅是雙方核心支持者間的攤牌，民進黨支持率雖未跌落谷底，但並不能說民進黨的衰敗已終止；他認為，最終還是要靠總統蔡英文和民進黨自己，來為民進黨的逆風踩剎車。

小笠原觀察，王鴻薇成功地訴諸與蔣萬安的合作，並集結眾多國民黨公職奧援，選前最後一晚的大型造勢活動，延續藍軍在該選區優勢；反觀吳怡農，則堅持一貫獨特競選風格，民進黨的動作亦顯得較遲緩，整個黨的危機感未被充分地傳達至基層。

針對吳怡農與王鴻薇的得票差距縮小，小笠原認為，由於這次補選沒有第三勢力參選，民進黨沒有高興的理由；倘若與去年11月台北市長選舉相比較，王鴻薇和吳怡農都贏得了黃珊珊的支持者，只是吳怡農贏得更多。

吳怡農此次提出遷移松山機場議題，小笠原認為，松機是爭論多年的難解問題，在蔡政府未有具體討論下提出遷移主張，太過突然；且首都周邊擁有兩座機場很正常、其中一座是備用，而松機具機動性，對台灣的安全影響很大。

小笠原指出，必須從處理中國全面入侵台灣前的「灰色地帶」角度思考松機的存在意義，松機的「機動性」讓美軍飛機（運輸機）在有任何動靜時，可立即降落在台北市中心，美國聯邦眾議院前議長裴洛西等參眾議員搭專機訪台，即是例證。

民進黨 國民黨 投票

上一則

日防衛省智庫專家：台海「最可能」使日本捲入戰火

下一則

陳建仁臉書披露 日前出訪教廷曾會晤陳日君

延伸閱讀

冷眼集／藍強綠弱 非藍擴張 是綠沉淪

冷眼集／藍強綠弱 非藍擴張 是綠沉淪
新聞評論／藍營再下一城 當防選民動員疲乏症

新聞評論／藍營再下一城 當防選民動員疲乏症
立委補選王鴻薇勝出 綠3連敗「對藍2024是強心針」

立委補選王鴻薇勝出 綠3連敗「對藍2024是強心針」
逆風選戰本屬難為 綠營自認比預期好

逆風選戰本屬難為 綠營自認比預期好

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
解放軍戰機去年8月在台灣周邊上空進行聯合戰鬥演習。（美聯社）

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

2023-01-09 07:39
前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站到左營區自由黃昏市場。記者陳弘逸／攝影

北市立委補選王鴻薇當選 馬英九用5字回應

2023-01-08 10:39
台北市第三選區立委補選昨天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他偕同妻子顏采薇（右二）、市議員顏若芳（右一）一同現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

吳怡農偕妻子承認敗選 安慰痛哭的支持者

2023-01-08 09:47
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
20大維穩 引抗議潮…中國清零為何急轉彎 WSJ揭秘

20大維穩 引抗議潮…中國清零為何急轉彎 WSJ揭秘