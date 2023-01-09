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新聞評論／藍營再下一城 當防選民動員疲乏症

聯合報社論
圖為台北市立委補選開票時，支持者到國民黨候選人王鴻薇的競選總部觀看開票。(記者徐偉真／攝影)
圖為台北市立委補選開票時，支持者到國民黨候選人王鴻薇的競選總部觀看開票。(記者徐偉真／攝影)

台北市立委補選，由市議員轉換跑道的王鴻薇以5個百分點的領先，打敗民進黨對手吳怡農。這是藍營繼九合一大選及嘉義市長選舉兩場大勝後，再拿下一城，給了迄今敗選檢討未果的民進黨又一痛擊。值得注意的是，8日台北市天氣大好，但投票率僅43%，顯示雙方支持者的熱情都在流失，這對藍綠兩黨都是一個警訊。

論客觀條件，王鴻薇從政十多年，問政態度犀利認真，具備財經專業背景。從松山機場遷建、還稅於民、教育等議題的交鋒，她的論證視野都更周延，足見她遠較吳怡農更勝任立委職務。問題在，王鴻薇剛剛當選議員隨即要轉換跑道，不免引來「落跑」的質疑；所幸她提出「到中央做更佳服務」的訴求，似已有效取得選民的諒解。她拿下逾6萬的票數，即是最佳證明。

但在一片看好聲中，王鴻薇最後的領先幅度，卻未如選前民調的預測拉開在10%以上，僅贏了5%。這點，對藍營當然是一個警訊：不能以為仗著社會上「討厭民進黨」的情緒，在野黨就算不積極問政，選民也會把票投給自己。以上月的嘉義市長延選為例，投票率和這次一樣僅43%，但國民黨黃敏惠豪取近6萬票，得票率近64%，刷新紀錄；而民進黨的李俊俋得票則創下新低，連基本盤都沒守住。選民「票投國民黨」、「懲罰民進黨」的用心，已達極致。

但這次補選，王鴻薇和吳怡農的得票比率，和2020年蔣萬安與吳怡農的對陣結果相當，差距約在5、6個百分點。但若與去年11月底的市長選舉相比，在少掉黃珊珊的因素下，王鴻薇的得票較蔣萬安增加8%，吳怡農則較陳時中增加15%。亦即，黃珊珊空出的票，有更多流向了綠營。因此，國民黨只能算是「慘勝」，僅拿到了三年前的盤勢。如果這次選舉也是「三腳督」，國民黨是否還能穩贏，就很難說。

撇開低投票率因素不談，對國民黨而言，它在九合一大選中享用的「討厭民進黨紅利」，如今恐怕高峰已過。外界曾一再提醒國民黨：藍營勝選並不是因為它扮演在野黨多麼稱職，而是民進黨執政傲慢令人無法忍受。但國民黨似乎沉醉在「2024勝選在望」的氣氛中，對於在野合作興趣缺缺，黨內改革也文風不動，而幾位有意角逐大位者則不斷放話、操作，試圖攪局。這次補選結果，可謂為藍營敲下一記警鐘：若無法展現自己的瞻矚和價值，重返執政之路將仍迢遙。

相對而言，民進黨對於吳怡農此役的表現，一定是自我感覺良好，自認「雖敗猶榮」。事實上，吳怡農作為民進黨新生代標竿的新秀，迭因蔡總統欽點而受重用；但他這回已是第二度參選，卻屢屢出現無法完整論述政見的現象，甚至眼高於頂，對媒體的詢問輕蔑以對，在在欠缺政治人物應有的成熟。如果他在基本盤回歸且投票率奇低的情況下，連面對「落跑」的王鴻薇都只能挨打；這樣，能稱為「雖敗猶榮」嗎？

民進黨敗選至今，仍未擺脫失魂落魄狀態，檢討則草草了事。目前全黨指望的，就是本月15日的黨主席補選由賴清德接手，能為民進黨振衰起敝、重啟新局。但從現實面看，敗選後的內閣改組問題懸宕不決，蘇蔡體制面臨空前危機；包括台南市的黑金及議長選舉賄選案、新竹的棒球場及市政弊端，都才剛剛揭開序幕。民進黨的問題千頭萬緒，要療傷止痛，絕非賴清德接黨主席即能收拾。若以為這次補選代表「止血」或「基本面已回歸」，那就大錯特錯！

民進黨 國民黨 投票

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