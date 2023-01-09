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逆風選戰本屬難為 綠營自認比預期好

台灣新聞組╱綜合9日電
台北市第三選區立委補選8日傍晚開票，民進黨候選人吳怡農(右)落敗後，安慰痛哭的支持者。(記者許正宏／攝影)
台北市第三選區立委補選8日傍晚開票，民進黨候選人吳怡農(右)落敗後，安慰痛哭的支持者。(記者許正宏／攝影)

台北市立委補選結果揭曉，國民黨候選人王鴻薇勝選，民進黨立委吳思瑤表示，這本來就是一場逆風的選戰，雙方實力在伯仲之間，自己以平常心看待；民進黨立委何志偉則說，該選區本來就是民進黨的艱困選區，但結果比預期中好很多，他要為民進黨候選人吳怡農獻上祝福。

參選民進黨主席的副總統賴清德，昨被媒體問了多次都不開口，沒有任何回應或說明。

國民黨主席朱立倫強調，國民黨不會有一絲一毫自滿，也不會有一分鐘的高興，接下來還有3月4日南投立委補選，國民黨會全黨一致、團結努力，也請大家繼續支持國民黨，支持南投縣前縣長林明溱，為南投繼續打拚。

這次補選對於2024可能的影響？國民黨團書記長李德維表示，這次補選延續國民黨去年九合一勝選的氣勢，未來在總統和立委選舉，團結非常重要。但也有不具名藍營立委表示，「這次贏得比想像中少」，民進黨也維持住基本盤，所以國民黨更沒有不團結的本錢。

台北市立委補選，國民黨候選人王鴻薇擊敗民進黨候選人吳怡農，雙北市長紛紛道賀。台北市長蔣萬安說，感謝鄉親立委補選願意給王鴻薇機會，也願意相信蔣萬安，「現在我安心了，國會監督的棒子交給俠女戰將」，他認為王鴻薇不會辜負鄉親期待。

「鴻薇加油，前進國會，努力為民眾發聲。」新北市長侯友宜在臉書恭賀王鴻薇，他說，這次立委補選時間緊迫，王鴻薇扛起重責，相信未來在立院定能延續專業，也期許一起為雙北共同生活圈建設而努力，帶給民眾更好的生活。

國民黨 民進黨 賴清德

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