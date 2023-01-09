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冷眼集／藍強綠弱 非藍擴張 是綠沉淪

記者 李光儀
國民黨王鴻薇(右三)在立委補選勝出，不是靠藍支持率的擴張 而是綠自我沉淪。(本報資料照片)
國民黨王鴻薇(右三)在立委補選勝出，不是靠藍支持率的擴張 而是綠自我沉淪。(本報資料照片)

8日舉行的台北市第三選區立委補選，民進黨再添一敗。這是繼縣市長選舉、嘉義市長延選後，民進黨接連第三場敗仗。這次補選投票率不高，依過去經驗，投票率不高，意味藍綠都得靠基本盤取勝，但選舉結果都對民進黨不利，意味連綠營基本盤也看不下去民進黨作為，投票率低落。

自2011年以來，總共舉行過15場立委補選，其中綠營贏9次，藍營贏了6次。結果看似是綠大於藍，這15場立委選戰，都不曾發生過補選變天的情況。換句話說，都是原本立委是屬於哪個陣營，補選結果，都是由原本立委所屬陣營守下選區。

這次選舉結果是國民黨王鴻薇勝出，選前國民黨仍然十分緊張。有國民黨高層分析，在市長選戰裡，蔣萬安在此拿約8萬票，陳時中約6萬票，黃珊珊拿5萬票，國民黨沒有絕對優勢；在民進黨刻意冷卻選情、讓選舉回歸基本盤情況下，一旦投票率低落，選民又認為王鴻薇一定會贏，那麼結果反而可能翻盤。

從選舉結果來看，補選投票率只有42%，如果依照投票率低對民進黨有利的傳統，民進黨只要把投給陳時中的票都催出來，大有勝選機會。

從投票結果來看，王鴻薇只有險勝，在得票率方面，吳怡農得票率算是寫下民進黨歷次在這個選區之最，得票數接近陳時中在去年台北市長選舉時得票數，結果不如選前民調預期，王鴻薇領先吳怡農逾10個百分點。

儘管輸得比以前少，得票率比以前高，民進黨畢竟仍是敗選。平心而論，如此結果，不只對民進黨是警訊，對國民黨亦然。從王鴻薇得票率看，去年投給蔣萬安，有高達2萬人沒有投票或者沒有投給王鴻薇，國民黨在勝選同時，也應對此現象有所警惕。

這一波的藍強綠弱和民進黨屢戰屢敗，更多的不是國民黨支持率擴張，而是民進黨的自我沉淪所致。民進黨要做的，不是抗擊國民黨擴張版圖，而是停止自我沉淪。

也就是說，這次補選，到底是民進黨觸底反彈的契機，或者還沒有到達谷底，答案其實是在民進黨身上。

民進黨 投票 國民黨

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