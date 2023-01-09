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立委補選王鴻薇勝出 綠3連敗「對藍2024是強心針」

台灣新聞組╱台北9日電
台北市第三選區立委補選8日投票，國民黨候選人王鴻薇(中)在競選總部自行宣布當選，台北市長蔣萬安(右)也來祝賀。(記者黃義書／攝影)
台北市第三選區立委補選8日投票，國民黨候選人王鴻薇(中)在競選總部自行宣布當選，台北市長蔣萬安(右)也來祝賀。(記者黃義書／攝影)

台北市立委第3選區昨天舉行補選，國民黨候選人王鴻薇拿下6萬519票、得票率52.26%勝出，民進黨候選人吳怡農獲5萬4739票，得票率47.27%，王鴻薇以5780票成功接棒台北市長蔣萬安。

民進黨去年九合一選舉大敗後，接連在嘉義市長重行選舉與此次立委補選中失利，嘗到三連敗。下一個重要選舉攻防是今年3月的南投縣立委補選。

國民黨主席朱立倫表示，只要團結一致、無私無我，就能獲得民眾信任，順利勝選。民進黨代理主席陳其邁表示，虛心接受選舉結果，民進黨會記取經驗，調整腳步，不辜負支持者鞭策和期待，持續向前邁進。

這場補選的投票率一如預期的低，僅43.35%。昨天開票40分鐘後，王鴻薇票數拉開距離，最後勝出；同時間吳怡農競選總部氣氛低迷，支持者掩面啜泣。

王鴻薇指出，她的勝選對國民黨2024來說是劑強心針，從去年九合一選舉、嘉義市長選舉到立委補選，國民黨穩扎穩打，步步達到勝選，展現團結合作的精神。她表示，先前提出還稅於民主張，行政院已願意普發現金，但又告訴大家要舉債，實在令人難以接受，她就任後第一件事要看緊納稅人荷包，追查過去6年超徵1.1兆台幣(約355億美元)花到哪裡去？

王鴻薇守住蔣萬安先前的立委選區，蔣昨晚也到競總祝賀。他說，王鴻薇接下來會用更高視野在國會為人民發聲，對議題把關，擴大服務，未來王鴻薇在中央、在立法院，他在地方市府，就是全面服務照顧中山與北松山所有鄉親。

吳怡農昨天在妻子顏采薇陪伴下發表敗選感言，他恭喜王鴻薇當選，並強調選舉結果不如預期，「這不表示我們不希望有正面選舉，不表示社會大眾期待謾罵或者抹黑的政治」，希望以後正向、乾淨的選舉可以成為政治主流。吳怡農說，很多事情不會因為敗選而停止，三年前立委選舉差一點點，一步一腳印持續堅持，如今又差那麼一點，但還是有很多工作要做。

昨天下午4時開票後，王鴻薇、吳怡農票數拉鋸，王鴻薇票數一度落後百餘票，藍營支持者面色凝重，綠營支持者則驚呼連連喊「凍蒜」。開票40分鐘後，王領先票數雖不多，但領先趨勢穩定，競選總部氣氛轉為振奮，吳的競總歡樂氣氛逐漸消失，兩陣營支持者的情緒形成強烈對比。

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