黑白集／無愧小智不認錯 綠核心價值何在

斥資12億元台幣改建的新竹市立棒球場工程宛如「廢土場」，前市長林智堅在臉書表示，高虹安現在擔任新竹市長就必須「解決問題」。(本報資料照片)

兩篇碩論被抓包撤銷學位，林智堅 迄今未道過歉，以為有蔡英文 力挺就是清白。不僅如此，新竹棒球場被揪出152項缺失，草皮底下亂埋電線磚頭棄土，他仍臉不紅氣不喘放話，要求高虹安「解決問題」、「還市府同仁清白」。言下，彷彿棒球場的弊案和他沒任何瓜葛。

鄭文燦和蔡適應學位被撤銷，兩人隨即道歉認錯，迅速讓風波止息。相形之下，「無愧小智」堅不認錯，讓個人投機演成全黨失德，種下敗因。這點，他還真的是「功在黨國」。無論如何，道歉認錯不是他的習慣，被捧受寵才符合他的教養。因此，區區棒球場就要他認栽，門兒都沒有！

論文抄襲只是個人品格問題，學位撤銷不過臉上無光。但棒球場花12億台幣（約4000萬美元）卻粗製濫造，則涉及瀆職和濫權，林智堅可就沒那麼容易過關。再說，儘管老柯師父還在，但黨主席即將換人，小智覺得賴清德還會像小英一樣寵他嗎？

林智堅的「無愧」，反射了民進黨 近年的政治文化。政務官如陳時中、陳吉仲、陳明通、陳耀祥、薛瑞元等人，做錯事都能拿歪理硬拗，靠著蔡英文護航繼續當他們的「好官」。且看敗選後，民進黨內噤若寒蟬，敢發言直指要害的，反而是王世堅、高嘉瑜、蔡易餘者流被輕忽的人物。

政黨的核心價值，只在邊緣人物身上看得見，這還不嚴重嗎？