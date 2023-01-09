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新竹球場已付11.7億 高虹安批林智堅卸責

記者王駿杰／新竹9日電
新竹棒球場工程有偷工減料嫌疑，新竹市長高虹安（圖）8日受訪，質疑前市府讓廠商輕易過關。(記者王駿杰／攝影)
新竹棒球場工程有偷工減料嫌疑，新竹市長高虹安（圖）8日受訪，質疑前市府讓廠商輕易過關。(記者王駿杰／攝影)

斥資12億元（台幣，下同，約4000萬美元）改建的新竹市棒球場被懷疑偷工減料，施工廠商巨佳營造董事長詹朱淮前天回應說「球場真有那麼差？」市長高虹安昨再把砲口對準前市長林智堅，指巨佳營造有一定責任，但前市府讓廠商輕易過關，還付出11億7000萬元高額工程款，林智堅卸責態度讓人無法接受。

高虹安表示，前市府廣告行銷稱棒球場「全數已改善完成」，其實監工、履約交付上有很大缺失，目前看來土壤級配很明顯有違約缺失，若整個球場土方需重新施作，仍無法訂出改善完工期程。針對詹朱淮說，偌大球場難免有瑕疵，高虹安則質疑，市府付出高達11億7000萬元、逾工程款97%，中間須經市府團隊估驗才能給付高額款項，廠商究竟如何過關？

「林智堅稱8年來親自監工，有無了解球場土方都堆了什麼東西進去？」高虹安說，若不是美國職棒大聯盟（MLB）團隊發現球場排水不良，提出開挖帶回土壤化驗，是否永遠不知道棒球場埋了什麼？不排除與工務處討論未來土壤檢查項目、如何回到12億元預算該有的成果，大家都抱著解決事情的精神，而不是推卸責任的聲明，像林智堅製造了問題卻不關自己的事，這樣的態度無法接受。

竹市府行政處表示，市府仍就改善工程持續與巨佳營造、艾奕康工程顧問公司及龍來公司了解合約上履約關係，盡快釐清廠商交付狀況、缺失改善進度。

時代力量議員林彥甫指出，前市府稱改善工程去年12月底前會完成，如今在淺層土壤挖出營造廢棄物，營造廠商辯稱工程仍在驗收階段，難道未驗收就可以出現營建廢棄物？根本是前市府監督不力才導致這麼離譜的事。

新竹棒球場工程有偷工減料嫌疑（圖），新竹市長高虹安8日受訪，質疑前市府讓廠商輕易...
新竹棒球場工程有偷工減料嫌疑（圖），新竹市長高虹安8日受訪，質疑前市府讓廠商輕易過關。(本報資料照片)

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