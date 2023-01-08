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王鴻薇得票逾6萬票 當選北市第3選區補選立委

記者林麗玉、吳佩玲／北市即時報導
台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨主席朱立倫晚間在臉書恭喜王鴻薇順利當選立委。（取材自朱立倫臉書）
台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨主席朱立倫晚間在臉書恭喜王鴻薇順利當選立委。（取材自朱立倫臉書）

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選8日投票，由民進黨候選人吳怡農對決國民黨候選人王鴻薇 ，王鴻薇在下午5點20分在總部自行宣布當選立委，她感謝選民給國民黨、給王鴻薇機會「因為團結，讓國民黨在這次補選穩紮穩打」； 她說，今天是壓力的開始，在此之前感謝里長與支持者不斷為她拉票，如今得以勝選，會信守承諾，擴大服務。

王鴻薇在8日傍晚5點20分抵達競選總部，與國民黨北市黨部主委黃呂錦茹一起受訪。根據選委會公告，這次的補選投票人數共有26萬7965人，今天投票率4成2估算，王鴻薇拿下6萬多票順利當選上北市第三選區補選立委。

吳怡農在下午5時29分和妻子顏采薇一起出來說明，吳怡農恭喜王鴻薇當選中山、北松山的立委，並和在場的每位夥伴說辛苦了。

朱立倫賀王鴻薇當選北市立委 強調國民黨團結無私無我

記者劉宛琳／台北報導

台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨主席朱立倫8日晚間在臉書表示，謝謝所有中山區、北松山的市民朋友，今天用行動出門投票，支持最有戰力、最能揭弊興利的王鴻薇順利當選立委，前進立法院為民發聲，「國民黨只要團結一致、無私無我，就能獲得民眾信任，順利勝選」。

朱立倫感謝所有協助這場選戰的好朋友，包括所有的黨員同志、所有志工，以及多次來輔選的前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、基隆市長謝國樑，中廣董事長趙少康、國民黨團總召曾銘宗，還有所有的立委、議員與黨公職夥伴，謝謝大家團結一致支持王鴻薇前進立法院。

朱立倫強調，國民黨不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人，接下來還有3月4號南投立委補選的延長賽，也請大家繼續支持國民黨，支持前南投縣長林明溱，為南投繼續打拚。

國民黨 投票 馬英九

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