新聞評論／距離主席僅一步 賴清德對綠色黑金可有答案？

副總統賴清德至新竹縣向黨員報告，同時提出拚經濟、顧民生、強國防、保和平4點原因讓他決定參選黨主席。（記者王淑君／攝影）

經過連續三周「向黨員報告」，副總統賴清德 從「家鄉」新北出發，下周回到「故鄉」台南舉行最後的政見發表會後，15日將同額當選民進黨 主席。但即將回到本命區向黨員報告的賴清德，到現在還是沒有對台南故鄉的黑金沉淪，提出令人放心的答案。

賴清德參選民進黨主席的首場政見發表會，起手式就提到論文抄襲、黨內黑金、沒有聽基層聲音，為民進黨九合一敗選三大關鍵因素。雖然這在民進黨內一片嚅囁鄉愿的氛圍下打破沉默，已屬難得，但賴清德仍然不敢點名蔡英文 和蘇貞昌的責任，也沒有提到黨內南北黑金的結構問題。然而，賴清德假檢討真迴避黑金政治，黑金政治風暴仍然撲面襲來。

九合一選舉前夕，台南八八槍響已經直指選後議長爭奪戰的幕後黑金，檢調警卻彷彿配合政治節奏辦案。議長選舉前夕，黑金更肆無忌憚，介入態勢明確，民進黨正國會立委陳亭妃甚至喊話總統、副總統「救救台南」，但蔡英文裝聾沒聽到，賴清德也作啞不吭聲。於是，黑金政治在台南市議會按照劇本如期演出。最後，邱莉莉順利當選議長，民進黨光復議會，確保台南市的綠色完全執政。然而，枱面上是國民黨三議員變節跑票，加上民進黨正國會六議員「含淚投黨證」的完美演出；檯面下則是幢幢黑影掩護著「投自己1000萬(台幣)、投邱莉莉2000萬」的傳聞。

在台灣，縣市議長選舉買票不算新聞；在台南，2014年李全教涉賄選從民進黨手裡奪下議長寶座則轟動全國。時任台南市長賴清德因此拒進議會234天，遭監院彈劾。賴清德踐踏民主法治，仍欠人民一個說法；面對權錢交易絕不妥協的態度，則值得肯定。但現在台南市議會上演的不只是權錢交易，還有黑槍黑道的介入，市長黃偉哲不但要照樣進議會，賴清德也只說「有證據該關就關」，難道只要黑金政治加上綠光閃閃，就不必太計較？

諷刺的是，賴清德在台北市立委補選助選時，只盯著國民黨的王鴻薇拿市議員選舉一票30元台幣(約0.98美元)的補助，卻漠視台南市議長選舉一票千萬元起跳的賄選傳聞。事實上，王鴻薇的選舉補助款是合法領取，不分藍綠全國適用，其立法旨意原本就在協助缺乏財力的優秀人才參政，避免黑金財閥或政治世家壟斷政治參與。對照台南市議長選舉一票千萬元價碼的說法，還加上黑白兩道的中介與護盤，誰有這等實力？連王鴻薇的對手吳怡農都說不要模糊焦點、交由選民決定，賴清德重批一票30元的選舉補助，輕評一票千萬元的黑金賄選，這是什麼道理？

日本學者小笠原欣幸說，賴清德太快成為接班人，是錯誤決定。小笠原的結論是否正確，尚待驗證。其實，為爭搶2020大位，賴清德曾遭蔡英文痛毆又立予封爵，外界可以想像賴清德如今誠惶誠恐的心理。但無庸置疑，賴清德只有成為民進黨黑金體制的挑戰者，才有機會突破黑金結構的牢籠，感動人心。可惜，賴清德似乎已經被蔡英文馴服；原來黑金當前，政治潔癖也是可以制約和改變的。

民進黨的黑金政治，並不只是過去式，更是現在進行式。民進黨並不會因為部分被點名的黑道背景人物退黨切割而洗白；賴清德也不會因為諱言環伺蔡英文左右的黑金而置身事外，更不會因為規避台南故鄉的黑金而淤泥不染。黑金政治不但會成為賴清德挑戰2024的絆腳石，而且還將持續籠罩著賴清德邁向大位之路。

恭喜賴清德即將當選主席，遺憾綠色黑金還沒答案。