畢業餐會？ 蘇貞昌罕見連4天宴請閣員

行政院長蘇貞昌搶在蔡英文 總統之前宣布普發現金，政壇臆測是「閣揆保衛戰」。蘇貞昌從前天起一連四天在圓山飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫 有功人士；在立法院會期結束前大宴閣員，格外引發關注。由於蘇近四年任內，雖會請部會首長吃飯，但未曾以此規模宴請局處首長，也被黨內解讀是「畢業餐會」。

在野黨呼籲「還稅於民」，蘇貞昌搶先蔡英文總統宣布發現金，蔡總統也曾公開宣布，立法院本會期1月13日結束時檢討內閣改組，讓蔡蘇關係再成焦點。

蘇貞昌爭取留任氛圍濃厚，但前天圓山大飯店晚宴，蘇貞昌先宴請內政部 政次陳宗彥等人，昨晚與行政院秘書長李孟諺等人宴請農委會一級主管；兩場感謝晚宴中，蘇都被形容是難得的「熱絡與客氣」，不但細數部會重要改革事項，並全場表達感謝。

昨晚在農委會餐敘中，一名主管邀蘇前往某活動，蘇笑稱，「可能來不及了」；他也對農委會主委陳吉仲說，「我們到時候都要一起回屏東」。據了解，今、明兩天蘇貞昌在圓山飯店也會宴請閣員與主管，由於過去未曾有類似行程，引發黨內議論。

民進黨九合一敗選後，閣揆人選原本點名前副總統陳建仁，但陳意願不高；隨後國安會秘書長顧立雄浮上檯面後，試水溫情況不佳，讓陳建仁呼聲再起。就在蘇貞昌宣布發現金後，局勢又出現微妙變化，高雄市長陳其邁等縣市長表態支持蘇留任，黨籍立委蘇治芬前天卻喊話「世代交替」，讓內閣改組議題仍呈現分裂意見。